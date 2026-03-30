Tinejdžer planirao masakr u školi: Pratio je ovu grupu

30.03.2026 14:09

Foto: Pexels

Policijska jedinica za specijalne operacije uhapsila je 17-godišnjaka koji je navodno planirao masakr u školi u Italiji.

Osumnjičeni s prebivalištem u Perugi pratio je Telegram grupu o navodnoj superiornosti "arijske rase", a istražioci vjeruju da je radio na izradi oružja i hemijskih naprava za upotrebu u napadu.

Suočava se s kaznenim prijavama za posjedovanje materijala u terorističke svrhe te za propagandu i poticanje zločina na temelju rasne, etničke i vjerske diskriminacije.

Slučaj dolazi usred raširene zabrinutosti zbog nasilja među mladima u Italiji.

Prošla je sedmice 13-godišnji dječak ubo 57-godišnju učiteljicu francuskog u vrat i trbuh u školi u gradu Treskore Balneario u pokrajini Bergamo, teško je povrijedivši, a dječak, koji je nosio majicu s natpisom V for Vendeta, navodno je snimio napad prenosio ga uživo na društvenim mrežama, prenosi Dnevnik.hr.

