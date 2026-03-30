Istraživanje pokazalo da li strast sa godinama nestaje

30.03.2026 13:58

Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје
Foto: Unsplash

Anketa iz 1999. godine među skoro 3.000 muškaraca i žena starijih od 45 godina, koju je sproveo AARP (Američko udruženje penzionera), pokazuje da vođenje ljubavi i dalje igra ključnu ulogu u životu starijih parova.

Oko 49 odsto ispitanika sa stalnim partnerom vodi ljubav barem jednom nedjeljno, a većina tvrdi da zadovoljavajući intimni život direktno utiče na njihov kvalitet života.

Suprotno uverenju da strast opada s godinama, istraživanja pokazuju da redovan intimni život jača vezu i čini parove srećnijim kako stare, prenosi Ženski magazin.

Ljekari Mek-ilhanej i Buš u knjizi “Zavisnost od seksa: Nova nauka o uticaju povremenih intimnih odnosa na djecu” objašnjavaju da se intimna povezanost kod dugogodišnjih parova produbljuje hormonskim reakcijama tokom vođenja ljubavi. Mozak oslobađa tri glavna hormona ljubavi – dopamin, oksitocin i vazopresin – koji pojačavaju zadovoljstvo i vezu između partnera.

Lučenje ksitocina povećava bliskost

Dopamin nas “navlači” na odnose i daje nalet uzbuđenja i energije. On nagrađuje tijelo osjećajem zadovoljstva, bez obzira da li je aktivnost zdrava ili štetna. Vođenje ljubavi oslobađa najjači nalet dopamina, zbog čega parovi postaju zavisni jedno od drugog – žele da se dodiruju i vode ljubav iznova i iznova.

Oksitocin, hormon toplog dodira, povećava želju za intimnošću i vezuje partnere emocionalno. Svaki nježan dodir i orgazam pojačavaju ovu povezanost, stvarajući krug želje i privrženosti koji traje godinama.

Vazopresin dodatno jača vezu, povezuje par i ulogu roditelja sa djecom.

Čak i kada zdravstveni problemi ili lekovi smanjuju seksualnu želju, grljenje, maženje i intimni dodiri i dalje oslobađaju hormone ljubavi i održavaju bliskost.

Ovi hormoni su vrednosno neutralni – ne mare ko su partneri – ali zajedno čine da redovna intimnost produbljuje emocionalnu povezanost. Kako parovi stare, strast mladosti zamjenjuje toplina i nježna, strastvena ljubav. AARP izvještaj potvrđuje: stariji parovi sa redovnim seksualnim životom zadovoljniji su, srećniji i optimističniji, čak i više od mlađih ispitanika.

„Muškarci u od 70 i više godina i žene u dobu od 60 i više godina imaju optimističniji pogled na svoju trenutnu situaciju od mlađih ispitanika“, zaključuje AARP.

