Ako muškarac izgovara ovih osam rečenica – bježite od njega

U svijetu "dejtova" neki muškarci pokazuju znakove upozorenja koje nije uvijek lako odmah prepoznati.

Harizma muškarca ili ponašanje poput ljubavnog bombardovanja mogu nas zavesti i prikriti problematične obrasce. Ipak, postoje određene fraze koje na prvi pogled djeluju bezazleno, ali s vremenom mogu postati bolne i štetne.

Prepoznavanje takvih izjava ključno je za očuvanje sopstvenog mira i izbjegavanje odnosa koji narušavaju samopouzdanje. Prema istraživanjima i psiholozima, ove fraze su znak za uzbunu.

"Pretjeruješ"

Uvažavanje osjećanja je temelj zdrave veze i važan dio svakog odnosa. Neslaganja su normalna, ali partner bi trebalo da bude spreman da sasluša i razumije vaše brige. Ako neko vaše emocije redovno odbacuje uz komentar da pretjerujete, to znači da vas ne doživljava ozbiljno. Emocionalna potvrda gradi bliskost, a njen izostanak često ukazuje na problem, piše YourTango.

"Žao mi je, ali..."

Iskreno izvinjenje podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za sopstvene greške. Kada neko kaže "žao mi je, ali", time zapravo umanjuje svoju odgovornost i prebacuje krivicu. Takav način komunikacije pokazuje nedostatak zrelosti i spremnosti na promenu. Prava izvinjenja jačaju odnos, dok ovakve izjave stvaraju dodatne probleme.

"Takav sam kakav sam"

Ova fraza često znači da osoba ne planira da mijenja svoje ponašanje. Kada neko povrijedi partnera i zatim se opravdava na ovaj način, odbija da preuzme odgovornost. Umjesto uvažavanja tuđih osjećanja, očekuje bezuslovno prihvatanje. Takav pristup može stvoriti toksičan obrazac u vezi.

"Umišljaš"

Ako partner na vaše brige odgovara tvrdnjom da umišljate, moguće je da pokušava da manipuliše. Riječ je o obliku izluđivanja (eng. gaslighting), gdje se osoba pokušava uvjeriti da je problem u njenoj percepciji. Takvo ponašanje može ozbiljno narušiti samopouzdanje i mentalno zdravlje. To je jasan znak da odnos nije zdrav.

"Moja bivša je bila luda"

Način na koji neko govori o bivšim partnerima može otkriti mnogo o njemu. Ako svu krivicu prebacuje na drugu osobu, izbjegava sopstvenu odgovornost. Psiholog Set Mejers objašnjava: "Način na koji neko govori o bivšem partneru često otkriva više o samom govorniku. S obzirom na složenost odnosa, rijetko je pošteno pripisati svu krivicu ili nevinost samo jednoj strani."

Takve izjave često nisu realan prikaz odnosa.

"Nikad nećeš naći boljeg od mene"

Ova fraza koristi se kao manipulacija kojom se pokušava narušiti samopouzdanje. Osoba vas uvjerava da ne zaslužujete bolje i da ste zavisni od nje. Umjesto zdrave podrške, koristi se pritiskom i kontrolom. To je znak nezdravog odnosa.

"Radi šta hoćeš"

Iako može zvučati kao sloboda, ova izjava često ima negativan ton. Izgovorena na odbojan način, poručuje da osobi nije stalo. Time se stvara osjećaj zapostavljenosti i udaljenosti. Takav stav može narušiti povezanost u vezi.

"Ja to (nikad) nisam rekao"

Ovo je još jedan primjer izluđivanja – oblika emocionalnog zlostavljanja. Osoba pokušava da uvjeri partnera da se pogrešno sjeća događaja.

"Ggaslighting je oblik emocionalnog zlostavljanja gdje jedna osoba uvjerava drugu da se pogrešno sjeća ili tumači događaje", objašnjava autorka Alison Pauel za WebMD. Takvo ponašanje može ozbiljno narušiti mentalno zdravlje i stvoriti osjećaj nesigurnosti.

(Super žena b92)