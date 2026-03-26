Najmoćniji dan u aprilu: Evo kada vas očekuju ljubav, mir i finansijski uspjeh

26.03.2026

12:11

Foto: pexels/Ann Bugaichuk

Bez obzira na to u kom ste znaku rođeni, april će biti povoljan mjesec jer donosi srećne astrološke aspekte, a jedan datum se posebno izdvaja kao naročito moćan.

April 2026. biće konkretniji i ispunjeniji nego mart

April donosi pripadnicima svih znakova svježu energiju, nove početke i osjećaj da je sve moguće, kako to obično biva u proljeće. Aspekti narednog mjeseca generalno će biti povoljni, a jedan dan se posebno izdvaja po pozitivnoj energiji – kao najmoćniji.

U pitanju je ponedjeljak, 13. april 2026. godine.

13. april je poseban dan

Ovaj datum nosi snažnu, gotovo sudbinsku energiju.

Položaj Mjeseca u znaku Riba u spoju sa Sjevernim čvorom ukazuje na trenutak kada intuicija postaje naš najpouzdaniji vodič. Emocije tog dana nisu obične i svakodnevne, već mogu djelovati kao unutrašnji kompas koji nas usmjerava ka pravim odlukama i boljoj budućnosti koja čeka da je zgrabimo.

Iako se radi o običnom ponedjeljku, 13. april mogao bi biti sudbonosan dan, u kojem je najvažnije oslušnuti sebe i vjerovati osjećaju koji dolazi iznutra.

Ribe pojačavaju maštu i intuiciju

Znak Riba tog dana pojačava maštu, empatiju i duhovnu povezanost, pa ovaj dan donosi povećanu osjetljivost, ali i sposobnost da jasnije vidimo šta zaista želimo. Mnogi će osjetiti potrebu da uspore, povuku se i razmisle o narednim koracima, i upravo u tome leži snaga ovog datuma.

Venera u Biku i Jupiter u Raku donose sigurnost i blagostanje

Istovremeno, Venera, planeta ljubavi, nalazi se u stabilnom i senzualnom znaku Bika, gdje se osjeća kao kod kuće. U harmoničnom je odnosu s Jupiterom u znaku Raka, što dodatno pojačava osjećaj sigurnosti, blagostanja i emotivne ispunjenosti.

Ova kombinacija planeta, koje astrolozi često nazivaju kosmičkim dobrotvorima, donosi prilike za sreću kroz ljubav i partnerske odnose, porodične veze, finansije, materijalnu stabilnost i kreativne projekte, prenosi Glos.

