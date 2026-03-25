Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

Dok mnogi njeni vršnjaci još uvijek razmišljaju kojim putem da krenu, Martina Salma svoj put je jasno izabrala - on vodi pravo na drum. Ova maturantkinja Tehničke škole "Ivan Sarić" u Subotici, koja se školuje za vozača motornih vozila, nikada nije sumnjala da je to pravi izbor za nju.

Kako piše Subotica na unapred zakazan intervju, Martina stiže kamionom. Visoko vozilo zaustavlja se precizno i mirno, a iz kabine izlazi smirena i staložena osamnaestogodišnjakinja koja d‌jeluje toliko samouvjereno kao da je iza nje iskustvo za volanom veće od njenih godina. Odmah je jasno da je na svom terenu.

Siguran izbor zanimanja bez dileme

"Ljubav prema vožnji datira još iz ranog detinjstva. Uvek sam zapitkivala roditelje kada ću ja moći da sednem za volan. Niko u porodici nije profesionalni vozač, ali ja sam kao dete stalno posmatrala motore, automobile, kamione i zamišljala sebe za volanom tih vozila", priseća se Martina.

Kada je došlo do toga da bira koju srednju školu će upisati, ona nije imala dilemu - smjer vozač motornih vozila u Tehničkoj školi "Ivan Sarić" bio je jedina moguća opcija.

Već savladala vožnju kamiona

"Nisam se pokajala ni najmanje, a roditelji su presrećni što sam izabrala zanimanje koje volim. Savladala sam vožnju motora, automobila i kamiona. Volim sve da vozim, ali bih volela da moj profesionalni angažman bude vezan za kamion. Nemam u planu da napuštam zemlju, više bih volela da se po završetku škole zaposlim u nekoj subotičkoj špediciji", kaže ona.

Šta kažu profesori o Martini

Da je Martina neko kom kamion "leži" i kome se smiješi blistava budućnost u ovom zanimanju, potvrđuje i nastavnica praktične nastave koja sa budućim vozačima motornih vozila radi obuku za B i C kategoriju.

"Martina je dobro savladala vožnju. Veoma sam zadovoljna njom. Sama radi sve poligonske radnje, a pošto je vožnja zanima onda pažljivo sluša i primenjuje sve što joj kažem pa nema potrebe da ponavljam više puta", objašnjava nastavnica Dragana Gršić.

Dodaje da u njoj vidi nekoga ko će se baviti ovim poslom.

"Vidim po njoj da ima volju i želju da sve što bolje savlada. Uživa u vožnji i verujem da je to njen put", kaže nastavnica Dragana.

Osim nje, u razredu ima još pet d‌jevojčica tako da se nerijetko vodi tiha rasprava o vječitoj dilemi - ko su bolji vozači, muškarci ili žene?

"Devojčice su bolji vozači. Tako nas je razredna učila, tako piše u knjigama. Žene su generalno pažljivije, više poštuju saobraćajne propise, retko kada se desi da neka sedne za volan pod dejstvom alkohola", kroz smijeh završava Martina.