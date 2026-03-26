Horoskop za četvrtak: Rakovi dobijaju poziv od bivše ljubavi, Vage traže ravnotežu

Autor:ATV
26.03.2026
07:41
Komentari:0
Evo šta zvijezde predviđaju za svaki znak za četvrtak, 26. mart.
Posao : Neočekivana ideja bi vam mogla dati prednost u odnosu na druge. Ne oklevajte da je pomenete, čak i ako djeluje rizično.
Ljubav : Privući će vas neko ko inače nije vaš tip. Dajte sebi priliku da budete iznenađeni.
Zdravlje : Višak energije traži izlaz - kratka fizička aktivnost će učiniti čuda.
Posao : Neko će testirati vaše strpljenje, ali sve imate pod kontrolom. Držite tempo i ne upuštajte se u svađe.
Ljubav : Biće vam potrebno više nežnosti nego obično. Otvoreno pokažite šta vam je potrebno.
Zdravlje : Volite rutinu, ali pokušajte da uvedete nešto novo u svoju svakodnevicu.
Posao : Informacije dolaze sa svih strana, ali jedna je ključna - prepoznajte je. Brza reakcija donosi prednost.
Ljubav : Flert je u vazduhu, ali pazite da ne šaljete dvosmislene signale.
Zdravlje : Umorni ste od previše razmišljanja - isključite se na nekoliko sati.
Posao : Intuicija vas vodi u pravom smjeru, čak i kada logika zakaže. Vjerujte tom osjećaju u stomaku.
Ljubav : Neko iz vaše prošlosti bi mogao da vam se obrati - odlučite da li želite da otvorite ta vrata.
Zdravlje : Potreban vam je mir - čak i kratka pauza u tišini može da vas resetuje.
Posao : Vrijeme je da preuzmete inicijativu i pokažete šta znate. Neko će to sigurno primjetiti.
Ljubav : Privlačite pažnju bez napora, ali je važno kome je pružate.
Zdravlje : Osjećate se dobro, ali ne preterujte.
Posao : Sitnica koju drugi previđaju može vam dati veliku prednost. Obratite pažnju na detalje.
Ljubav : Previše analizirate - ponekad je bolje samo osjećati.
Zdravlje : Blaga napetost - opustite se kroz rutinu koja vam odgovara.
Posao : Naći ćete se između dvije strane - diplomatija je vaše najjače oružje.
Ljubav : Harmonija dolazi kada prestanete da pokušavate da svima udovoljite. Budite iskreni prema sebi.
Zdravlje : Potrebna vam je ravnoteža - i fizička i mentalna.
Posao : Ne otkrivajte odmah sve karte. Strpljenje vam donosi bolji ishod.
Ljubav : Intenzivne emocije izlaze na površinu - ne bježite od njih.
Zdravlje : Potreban vam je ventil za oslobađanje od stresa - pronađite svoj način da ih se oslobodite.
Posao : Nova prilika bi mogla da se pojavi iznenada – budite spremni da brzo reagujete.
Ljubav : Želite slobodu, ali i bliskost – pronađite ravnotežu.
Zdravlje : Vježbanje i svjež vazduh podižu vam raspoloženje.
Posao : Fokus i disciplina donose rezultate, ali ne zaboravite da napravite pauzu.
Ljubav : Neko više cijeni vašu stabilnost nego što mislite.
Zdravlje : Obratite pažnju na odmor - iscrpljenost se polako nakuplja.
Posao : Kreativno rješenje problema dolazi iz neobičnog ugla. Pratite svoju originalnost.
Ljubav : Privlače vas ljudi koji vas mentalno izazivaju - razgovor je ključan.
Zdravlje : Potrebna vam je promjena rutine da biste se bolje osjećali.
Posao : Mašta vam pomaže da pronađete rješenje tamo gdje drugi vide prepreku. Iskoristite je.
Ljubav : Emocije su pojačane - važno je ostati prizemljen.
Zdravlje : Posvetite se nečemu što vas smiruje i čini srećnim.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
07
54
07
48
07
48
07
42
07
41
Trenutno na programu