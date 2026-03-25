Najzgodnija srpska baka otkrila koliko je uložila u sebe

Ona je imala turbulentan privatan život, a o njenom odnosu sa bivšim mužem kao i svađi sa kćerkom dosta se pričalo.

One su ostavile probleme iza sebe, i upravo je Aleksandra sada objavila maminu sliku koja je izazvala mnoštvo reakcija.

Aleksandra je podijelila fotografiju na kojoj Ljuba pozira u jednodjelnom kupaćem kostimu sa velikim prorezom, a svi su komentarisali njen izgled.

U prvi plan su došli njeni silikoni koje je operisala čak šest puta.

"Šest puta sam operisala grudi i konačno sam zadovoljna. Koštalo me je 25.000 evra, ali ne žalim. Operacije sam sama finansirala jer ne dozvoljavam da mi iko išta plaća. Ne bih podnijela da neko ide okolo i priča da mi je kupio grudi", rekla je Ljuba svojevremeno.

Dobijala nepristojne ponude

Ljuba je govorila i o nepristojnim ponudama.

"Nude mi i pare za intimne odnose, i to po nekoliko hiljada evra. Ja se sa takvima sprdam, pa odgovorim: ‘Alo, bre, klošaru, pa neću ja za 5.000 evra ni da ustajem iz kreveta’, a on poveća cifru na 7.000, pa na 10.000 evra", rekla je ona.

Napadaju me da sam loša majka

Podsjetimo, Ljuba i Aleksandra su u rijalitiju Zadruga iznosile brutalne optužbe jedna o drugoj.

"Ljudi me često napadaju da sam loša majka jer nemaju šta da mi prigovore. Ne mogu da kažu da sam pokvarena i zlobna jer definitivno nisam, pa onda krenu da udaraju po tome kakva sam ja majka i kakva su mi djeca. Ja mislim da su sve majke najbolje majke na svijetu", rekla je Ljuba, a onda otkrila zbog čega je sa kćerkom u lošim odnosima.

"Zato što je moja kćerka okružena lošim ljudima i ja sam možda tu pogriješila jer sam željela da moja djeca imaju sve na svijetu… Aleksandri drugi ljudi pune glavu, sklona je da prihvati tuđe mišljenje zato što je to lakše u tom momentu, ali hvala Bogu, uvijek sve dođe na to da je mama bila u pravu. Uvijek se ona vrati i mi se pomirimo", rekla je ona tada, prenosi "Blic".