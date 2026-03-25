Pjevačica odlučila da više ne snima pjesme: "Bacam pare"

Karijera pjevačice Goce Lazarević koja će 28. marta napuniti 72. godine, bogata je hitovima koji su popularni među svim generacijama i rado pjevani od strane njenih kolega na veseljima, zbog čega priznaje da nema potrebu da snima nove pjesme.

Iako ne planira da se povuče iz muzike, tvrdi da ne želi da se priklanja novim muzičkim trendovima.

Goca ističe da joj se do sada nije dopalo ništa novo što su joj ponudili, pa se i dalje drži starih hitova

– Šta god mi ponude, ne odgovara mi. Promijenili su se trendovi, ja da jurim moderne trendove i pjevam tu muziku, rogobatno zvuči turbo folk, to rade bolje od mene klinci, a te pjesme koje su u narodnom duhu takve pjesme sada imaju smisla na svadbama, a mene to ne interesuje – rekla je Goca Lazarević.

– Stvarno sam u poziciji da ne moram ništa. Šta god sada da snimim figurativno bacam pare jer od mene svi hoće te stare pjesme – rekla je Goca Lazarević u emisiji Grand Parada, prenosi Telegraf.