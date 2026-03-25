Пјевач хитно оперисан након што је заспао за воланом и имао удес

25.03.2026
Пјевач Слободан Батјаревић Цобе, који је доживио тешку саобраћајну незгоду у Мађарској када је заспао за воланом, коначно може да одахне.
Он је објавио фотографију са особљем из Клиничког центра Ниш и навео да је његова дуготрајна борба за здравље успјешно завршена.
"Послије 19 мјесеци, хвала Богу, сви симптоми су нестали, нов сам човјек", поносно је поручио пјевач.
Подсјетимо, пјевач је имао изузетно дугачак и мучан опоравак, а непосредно након несреће је хитно оперисан како не би остао инвалид.
Његова ранија признања најбоље свједоче о паклу кроз који је прошао док је био везан за кревет.
"Седам мјесеци нисам изашао из собе, па Рибарска бања. Вјерујте ми, око мене само клинике, болнице, апотеке, љекари, терапије“, истакао је раније Цобе.
