Пјевач хитно оперисан након што је заспао за воланом и имао удес

АТВ

25.03.2026

17:18

Пјевач Слободан Батјаревић Цобе, који је доживио тешку саобраћајну незгоду у Мађарској када је заспао за воланом, коначно може да одахне.

Он је објавио фотографију са особљем из Клиничког центра Ниш и навео да је његова дуготрајна борба за здравље успјешно завршена.

"Послије 19 мјесеци, хвала Богу, сви симптоми су нестали, нов сам човјек", поносно је поручио пјевач.

Подсјетимо, пјевач је имао изузетно дугачак и мучан опоравак, а непосредно након несреће је хитно оперисан како не би остао инвалид.

Ивица Дачић открио детаље здравственог стања: "Лебдио сам између живота и смрти"

Његова ранија признања најбоље свједоче о паклу кроз који је прошао док је био везан за кревет.

"Седам мјесеци нисам изашао из собе, па Рибарска бања. Вјерујте ми, око мене само клинике, болнице, апотеке, љекари, терапије“, истакао је раније Цобе.

(ГрандТВ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Маја Маринковић

Сцена

Маји Маринковић експлодирала задњица

4 ч

0
Умро Чарли из "Породичног блага"

Сцена

Умро Чарли из "Породичног блага"

6 ч

0
Станија Добројевић Жељко Митровић

Сцена

Станија и Митровић објавили заједничку фотку: Открили разлог

20 ч

0
Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''

Сцена

Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 25.03.2026.

18

57

Преминуо чувени Ален Бибић

18

56

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

18

48

Има само 18 година и већ вози камион: Мартина одушевила све

18

39

Шта нас чека за Ускрс - објављена прогноза

