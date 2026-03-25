Poznato u kakvom zdravstvenom stanju je Zorica Brunclik

Pjevačica Zorica Brunclik nedavno je drugi put operisana, a prema saznanjima do kojih je došao Telegraf, trenutno se nalazi na kućnom liječenju.

Ona je prije nekoliko dana otpuštena iz bolnice, nakon čega je oporavak nastavila u svom domu, u mirnijem okruženju.

Kako saznaje Telegraf, sve protiče kako treba, ide nabolje iz dana u dan. Najvažnije je da se sada odmara i oporavlja.

U ovim trenucima najveću podršku pruža joj porodica, koja je konstantno uz nju i vodi računa da joj ništa ne nedostaje.

Iako je period iza nje bio težak, a kako saznaje ovaj portal, pjevačica se osjeća bolje i oporavak teče u dobrom pravcu.

