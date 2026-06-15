Umrla Leđiba Ravlić, osuđena na 45 godina zatvora zbog mučenja i ubistva snahe Nermine

Kako saznaje portal "Avaza", u KPZ Igman preminula je Leđiba Ravlić, koja je bila osuđena na 45 godina zatvora.

Monstrumi Leđiba i njen sin Goran su na krajnje brutalan način ubili snahu Nerminu Krajinu, koju su mučili a potom ubili.

Tijelo oštećene držali su danima u stanu. Kako bi prikrili neugodne mirise i ubistvo, koristili su razne vrste osvježivača i mirisnih svijeća. U tih nekoliko dana, kontaktirali su Jašarevića koji je pristao da im pomogne da prikriju tragove. Po naredbi Leđibe Ravlić optuženi Goran i Latif su u više navrata u tržnim centrima kupovali sjekiru, pilu, set noževa, više plastičnih kutija koje drže odgovarajuću temperaturu, patrone amonijaka za prenosive frižidere, mašinu za mljevenje mesa, više selotejp traka, vreće za smeće, plastične rukavice, plastična odijela, zaštitne maske, više sredstava za dezinfekciju i čišćenje, kako bi uklonili tijelo i prikrili zločin.

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- Dana 12. 06. 2026 godine u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji KPZ PT Sarajevo na Igmanu, umrla je pritvorenica Leđiba Ravlić. Pritvorenica je premještena iz KPZ Zenica u KPZ Sarajevo dana 08.06.2026 godine u ambulantnim kolima, budući da se radi o osobi teškog zdravstvenog stanja- nepokretna. Imenovana je bila u ćeliji s još dvije pritvorenice. Hitna služba je konstatovala smrt. O događaju je Obavještena nadležna PU, koji su informisali nadležnog tužioca KT Sarajevo radi vršenja uviđaja koji je izvršen isti dan te utvrdili sve okolnosti događaja.

Imenovana je osuđena prvostepenom presudom na kaznu zatvora od 45 godina, zbog izvršenog KD iz člana 166 st.2 tačka a) KZ FBiH Ubistvo.

Radi se o slučaju teškog ubistva izvršenog zajedno sa sinom u Pofalićima 2024. godine.

Zvaničan uzrok smrti utvrđen je od strane nadležnih medicinskih službi i radi se prirodnoj smrt - kazao je za "Avaz" Munib Isaković, direktor KPZ poluotvorenog tipa u Sarajevu.

(Avaz)