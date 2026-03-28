Logo
Large banner

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

Autor:

ATV

28.03.2026

16:17

Komentari:

0
Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид
Foto: Pixabay

Raskidi mogu biti zaista teški, a oporavak od njih ponekad može biti još teži, donoseći mnoštvo emocija.

- Krivica, bijes, tuga, a ponekad i olakšanje, sve to može biti dio raskida - kaže psiholog Keli Harding.

- Tuga zbog drugačije budućnosti od zamišljene je često dio dinamike - kaže dr Harding.

Nastavite da se brinete o sebi

Kada ste zaglavljeni u osjećanjima očaja, može biti teško jasno razmišljati. Vjerovatno uopšte ne razmišljate o sopstvenoj dobrobiti, ali tada je to najvažnije. Neka starija istraživanja pokazuju da raskidi mogu dovesti do nesanice i ugrožene imunološke funkcije. Harding predlaže da se fokusirate na osnove. Pratite svoju rutinu vježbanja, dobro spavajte, jedite zdravu ishranu i održavajte pozitivne društvene veze.

Okružite se ljudima koje volite

Vaše srce vam možda govori da ostanete u krevetu i ignorišete svijet napolju, ali izlazak napolje će vam vjerovatno pomoći da se osjećate bolje. Jedna studija je otkrila da društvene interakcije mogu zaštititi od osjećaja usamljenosti i depresije.

- Oslonite se na svoj sistem podrške. Dozvolite prijateljima da vas podrže kako biste imali dodatnu ljubav oko sebe. Recite "da" na pozive, bilo da je to da se vidite uz ručak ili kafu, ili samo da se družite kod kuće.

Očekujte da će iscjeljenje potrajati

Surova istina je da će vjerovatno trebati neko vrijeme da se osjećate bolje. Oporavak se ne dešava uvijek linearno, a ponekad se jake emocije pojave niotkuda. Znajte da je to očekivano. Emocije mogu dolaziti u talasima, pri čemu dobrih nekoliko dana prethodi teškom.

Osjetite negativna osjećanja

- Šta god da doživite, samo znajte da je u redu imati osjećanja koja imate - kaže Harding. A ako razmislite o tome, samo to što imate ta osjećanja pokazuje vašu otvorenost za ljubav. Činjenica da imate sposobnost da osjećate tako duboko je divna prognoza za vašu sljedeću vezu. Raskidi, odbacivanje i gubitak su bolni i čine nas empatičnijim prema drugima. Umjesto da odgurnete negativna osjećanja, razgovarajte o njima direktno sa prijateljem, terapeutom, članom porodice ili mentorom.

(Novosti Magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljubavne veze

Ljubav

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner