Prohodan put Kozarac-Mrakovica, službe na terenu

Autor:ATV
28.03.2026
15:40
Komentari:0
Put od Kozarca do Mrakovice ponovo je prohodan, dok put Mrakovica-Podgradci i dalje nije zbog velikih količina snijega, a na Mrakovici nema struje, izjavio je Srni direktor Nacionalnog parka "Kozara" Božidar Nikoletić.
Nikoletić je naveo da je snijeg prouzrokovao oštećenja na dalekovodima, da je na potezu od lokaliteta Benkovac do Mrakovice i od Benkovca ka Kotlovači palo dosta stubova, te da, kada nema struje, ne mogu da rade ni pumpe za vodu.
"Takođe, zbog težine snijega imamo dosta polomljenih stabala. Velika je šteta u šumama", dodao je Nikoletić, prenosi Srna.
Prema njegovim riječima, na terenu su radnici ove javne ustanove, te "Prijedorputeva", Elektrodistribucije i Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.
