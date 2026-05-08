Sve kreće iz Banjaluke: 116 opština dobija besplatan internet

U Banjaluci će 10. maja zvanično početi uspostava besplatnih javnih Vaj-Faj mreža u 116 opština širom Bosne i Hercegovine, u okviru inicijative Evropske unije i Vlade Njemačke "WiFi4WB".

Događaj će biti održan u Kući Milanovića sa početkom u 10 sati, jednoj od prvih lokacija sa instaliranim WiFi4WB hotspotom, a program uključuje obraćanja zvaničnika, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju te simbolično prvo povezivanje na javnu Vaj-Faj mrežu.

Građanima bi kroz ovaj projekat trebalo biti omogućeno besplatno i pouzdano korištenje interneta na odabranim javnim lokacijama širom Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana.

Inicijativa WiFi4WB dio je projekta EU4Digital, koji finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, dok implementaciju sprovodi GIZ.