Starinsko jelo koje čisti crijeva: Naše bake su ga jele svakog dana i nisu znale da nadutost postoji

Nekada je bila nezaobilazan doručak u skoro svakoj kući, a danas je mnogi nepravedno preskaču.

Stručnjaci sve češće podsjećaju koliko jednostavne i tradicionalne namirnice mogu da budu korisne za organizam. Upravo jedna takva namirnica vraća se na velika vrata lagana je, zasitna, brzo se priprema i odličan je izbor za početak dana.

Riječ je o palenti, obroku koji se pravi od kukuruznog griza i koji mnogi pamte iz d‌jetinjstva. Osim što pruža energiju i dugo drži osjećaj sitosti, palenta je odlična za varenje i ne opterećuje stomak, zbog čega je mnogi biraju kao zdraviju zamjenu za peciva i brzu hranu.

Posebna prednost palente je što ne sadrži gluten, pa odgovara osobama koje imaju intoleranciju na gluten ili žele lakšu ishranu. Uz to, veoma je prilagodljiva – može se jesti slana ili slatka, uz sir, jogurt, kajmak, sjemenke ili povrće.

Zašto je palenta dobra za organizam?

Kukuruzni griz obiluje mineralima važnim za organizam, poput magnezijuma, fosfora, cinka, kalijuma i selena. Sadrži i prirodne karotenoide koji pozitivno utiču na varenje i rad crijeva.

Zbog toga mnogi ističu da redovno konzumiranje palente može da doprinese boljem metabolizmu i osjećaju lakoće nakon obroka. Pored toga, ima relativno malo kalorija, pa je često dio jelovnika osoba koje žele da povedu računa o ishrani.

Sastojci:

2 dl vode

prstohvat soli

kašika masti ili ulja

dvije do dvije i po kašike palente

Priprema:

Kada voda provri, dodajte so i masnoću, pa sklonite posudu sa ringle. Sipajte palentu uz stalno miješanje i kuvajte još dva do tri minuta na laganoj temperaturi. Po želji možete dodati sir, kajmak, jogurt, laneno sjeme, sjemenke suncokreta ili malo ajvara, prenosi Ona

Mnogi savjetuju da se palenta uvrsti u jelovnik makar jednom ned‌jeljno, jer predstavlja jednostavan, hranljiv i lagan obrok koji prija organizmu i lako se uklapa u svakodnevnu ishranu.