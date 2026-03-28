U Srpsku stiže dva metra snijega: Razočaravajuća najava meteorologa

ATV

28.03.2026

13:20

Снијег у Теслићу
Foto: Fejsbuk

Vremenske prilike u BiH više podsjećaju na sredinu januara, nego na doba godine u kojem se nalazimo.

Snijeg koji je počeo preksinoć, na mnogim lokalitetima je napadao kao usred zime.

Međutim, meteorolozi upozoravaju da to nije sve što će nam ovaj talas zahlađenja i padavina donijeti.

Prema nekom prognozama, u pojedinim dijelovima BiH obilan snijeg tek se očekuje.

"Na Hajdučkim vodama kod Teslića metar snijega. Do ponedjeljka ujutru na ovom području i do blizu 2 metra snijega“, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Meteorološke prognoze pokazuju da sve do oko 11. aprila sigurno ostajemo u režimu relativno hladnog vremena, sa čestim padavinama.

Kraća pauza u padavinama je moguće početkom sljedeće sedmice, ali bi od utorka novi upad vlažnog i nestabilnog vazduha mogao usloviti sledeću ciklogenezu. Taj ciklon bi od 2. do 5. aprila mogao donijeti obilne padavine i novi planinski snijeg.

"U ovom momentu, signala za stabilizaciju i konkretnije otopljenje nema barem do 11. aprila. U tom period se očekuju i obilnije padavine“, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Po nekim prognozama, cijela prva polovina aprila proći će u hladnom vremenu sa padavinama.

