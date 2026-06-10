Naučnici izmjerili 15 stepeni na Antarktiku: Ovo nije normalno

Temperature na Antarktiku su ovog mjeseca prešle 15°C, oborivši prethodni zimski toplotni rekord za inače zaleđeni region, što izaziva zabrinutost zbog brzine klimatskog kolapsa. Novi zimski rekord od 15,4°C zabilježen je 6. juna u argentinskoj bazi Esperanca na poluostrvu Triniti, usred produženog toplotnog talasa koji je tri nedjelje zaredom bilježio dnevne maksimume iznad nule, izvještava Gardijan .

Naučnici kažu da je izmjerena temperatura od 15,4°C dva stepena viša od prethodnog rekorda postavljenog na istoj stanici 1998. godine. „Ovo je apsolutno nevjerovatno“, rekao je Raul Kordero, ekvadorski profesor klimatologije na Univerzitetu u Groningenu. „To je takođe oko dvadeset stepeni Celzijusa iznad normale za ovo doba godine. To je ogromna anomalija.“

Neobično jaki topli vjetrovi sa sjevera duvali su preko većeg dijela Antarktičkog poluostrva. Prema riječima Kordera, jedna čileanska meteorološka stanica, Bunen Rivera, zabilježila je temperature od skoro 13°C.

Snijeg zamijenjen blatom i kišom

Na ostrvu King Džordž, 160 kilometara od baze Esperanza, istraživači kažu da se pejzaž promijenio iz pretežno bijele u smeđu, sivu i zelenu boju nakon što su temperature dostigle 4,6°C 6. juna.

Nauka i tehnologija Istraživači došli do alarmantnog otkrića: Ovo bi moglo da bude fatalno

„Prošli vikend je bio veoma neobičan. Temperature su ovde bile veoma visoke, pa se sve napolju otopilo“, rekao je čileanski glaciolog Luis Munjoz. „U ovo doba godine obično imamo 20 centimetara snijega i puno leda na tlu.“

Munjoz je rekao da su se on i njegova koleginica Natalija Mestre prošle srijede popeli na vrh obližnjeg glečera Kolins, visok 500 metara, i bili su iznenađeni kada su vidjeli da kiša topi led. „Ovo direktno utiče na glečer, koji bi trebalo da akumulira snijeg upravo sada. Ne bi trebalo da trpi ablaciju u ovo doba godine. Očigledno je da to nije dobro za glečer.“

Ljudski uticaj i dugoročni trendovi

Antarktički region je pod sve većim ljudskim pritiskom, kako direktno kroz istraživanje resursa i turizam, tako i indirektno kroz sagorijevanje fosilnih goriva koja zagrevaju planetu.

Naučnici upozoravaju da se neki od najvećih glečera u regionu, poput Tvejtsa i Pajn Ajlanda, približavaju ili su možda već prešli prekretnicu koja bi mogla da podigne nivo mora na globalnom nivou za četiri metra. Takođe je utvrđeno da topljenje antarktičkog leda usporava globalnu cirkulaciju okeana.

Nauka i tehnologija Opasne promjene ispod morskog leda na Antartiku

Kordero je objasnio da jedan zimski toplotni talas, bez obzira koliko ekstreman bio, neće sam po sebi imati značajan uticaj na nivo mora, ali ukazuje na zabrinjavajuće dugoročne trendove. „Ovaj toplotni talas se dogodio zbog izuzetno jakih zapadnih vetrova“, rekao je on. „Takvi vjetrovi se javljaju sve češće od 1980-ih, a poznato je da je to povezano sa klimatskim promjenama.“

(indeks)