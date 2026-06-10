Kraj za skidanje piratskih video igara: Poznati torent sajt se gasi zauvijek

Poznati internet sajt GOG-Games, koji je godinama bio jedno od najpopularnijih mjesta za preuzimanje piratskih verzija PC igara, zvanično je najavio potpuno gašenje. Vlasnici ove platforme su saopštili da se rad obustavlja momentalno, dok će sajt biti trajno obrisan 6. septembra 2026. godine.

Ova vijest je zatekla milione gejmera širom sveta jer na ovoj adresi više neće biti novih igara niti ažuriranja sadržaja.

Važno je odmah naglasiti da ovaj piratski portal nema nikakve veze sa zvaničnom i legalnom platformom GOG.com koja je u vlasništvu kompanije CD Projekt. Sličnost u samom nazivu godinama je zbunjivala manje upućene korisnike na internetu. Dok je zvanični GOG.com potpuno legalna digitalna prodavnica, ugašeni sajt je služio isključivo za besplatno djeljenje neovlašćenih kopija.

Zašto se gasi čuvena platforma za piratske igre

Operateri koji stoje iza ovog projekta navode da je odluka o zatvaranju potpuno lične prirode. Oni ističu da gašenje nije posljedica sudskih tužbi, policijskog pritiska ili akcija nosilaca autorskih prava. Ovakav potez je prilično neobičan za internet podzemlje jer većina sličnih sajtova nestaje upravo zbog pravnih problema.

Šta će biti sa preostalim sadržajem i novcem

Stari arhivirani sadržaj biće dostupan za preuzimanje još kratko vrijeme, ali su kanali za nove objave već zatvoreni. Sav preostali novac koji je sajt sakupio od donacija biće prosleđen drugoj sličnoj internet zajednici. Riječ je o iznosu od oko 700 evra u kriptovaluti Monero koji odlazi na račun platforme Torrminatorr.

Budućnost piraterije na internetu postaje sve teža

Ovaj neočekivani događaj jasno pokazuje koliko je prostor za nelegalne internet resurse postao nestabilan i nesiguran. Iako u ovom konkretnom slučaju nema pravnog gonjenja, opšti trend na globalnom tržištu je očigledan. Gejming industrija sve agresivnije štiti svoje proizvode, zbog čega dugoročni opstanak ovakvih sajtova postaje gotovo nemoguć.

(telegraf)