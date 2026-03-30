Budimir: Utvrđuje se odakle su stigle dojave o bombama

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da MUP pokušava da utvrdi odakle su stigle dojave o bombama u tri banjalučke škole, gdje su u toku kontradiverzioni pregledi.

Budimir je rekao novinarima u Banjaluci da se pretpostavlja da su dojave lažne, ali da se u ovakvim situacijama ništa ne prepušta slučaju i da učenici neće biti vraćeni na nastavu dok se kontradiverzioni pregledi ne završe.

"Preko naših sistema za informaciono-komunikacione tehnologije pokušavamo utvrditi odakle su stigle dojave", dodao je Budimir.

Policiji je jutros u 9.45 časova prijavljeno da je na mejl više škola u Banjaluci stigla poruka o postavljenim eksplozivnim napravama.