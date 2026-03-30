Минић: Повећањем плата показујемо одговорност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Повећањем плата у јавном сектору исказује се одговорност према грађанима, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић је оцијенио недобронамјерним изјаве из опозиционих редова будући да институције Српске адекватно одговарају изазовима економије условљеним глобалним дешавањима.
"Зато имамо и сет других мјера. Надао сам се да ћете бити коректни и говорити о акцизама", рекао је Минић на посебној сједници Народне скупштине на којој се разматра сет закона о повећању плата у јавном сектору.
Он је истакао да је једини приједлог опозиције био да се о акцизама одлучује и пребацује на ниво БиХ.
"Реците ми једну земљу у региону да је ограничила марже и одрекла се десет фенинга акцизе по литру горива. То све треба да допринесе да грађани лакше поднесу ово стање", нагласио је Минић.
Љубав и секс
Он се осврнуо и на излазак Републике Српске на међународно финансијско тржиште, наводећи да је тражено 500 милиона евра, а да је понуда била више од милијарду КМ.
"Република Српска улази у фазу гдје показујемо субјективитет и имамо задужење од 36 одсто у односу на БДП. Друге земље су задужене знатно више", навео је Минић.
Он је рекао да представници Владе и институција желе отворену расправу са свима и о свим питањима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
09
16
08
16
07
16
03
Тренутно на програму