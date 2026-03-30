Минић: Повећањем плата показујемо одговорност

30.03.2026 14:03

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Повећањем плата у јавном сектору исказује се одговорност према грађанима, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Минић је оцијенио недобронамјерним изјаве из опозиционих редова будући да институције Српске адекватно одговарају изазовима економије условљеним глобалним дешавањима.

"Зато имамо и сет других мјера. Надао сам се да ћете бити коректни и говорити о акцизама", рекао је Минић на посебној сједници Народне скупштине на којој се разматра сет закона о повећању плата у јавном сектору.

Он је истакао да је једини приједлог опозиције био да се о акцизама одлучује и пребацује на ниво БиХ.

"Реците ми једну земљу у региону да је ограничила марже и одрекла се десет фенинга акцизе по литру горива. То све треба да допринесе да грађани лакше поднесу ово стање", нагласио је Минић.

Он се осврнуо и на излазак Републике Српске на међународно финансијско тржиште, наводећи да је тражено 500 милиона евра, а да је понуда била више од милијарду КМ.

"Република Српска улази у фазу гдје показујемо субјективитет и имамо задужење од 36 одсто у односу на БДП. Друге земље су задужене знатно више", навео је Минић.

Он је рекао да представници Владе и институција желе отворену расправу са свима и о свим питањима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

Љубав и секс

Истраживање показало да ли страст са годинама нестаје

2 ч

0
Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

Бања Лука

Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио одмаздом ако се ускоро не постигне споразум

2 ч

0
Жељко Будимир

Бања Лука

Будимир: Утврђује се одакле су стигле дојаве о бомбама

2 ч

0

Више из рубрике

Шобот: Лицемјерно да о платама причају они који су могли да о тим платама одлучују

Република Српска

Шобот: Лицемјерно да о платама причају они који су могли да о тим платама одлучују

2 ч

4
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ђајић је дволичан и фолирант, показао да није један од нас

3 ч

8
Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Више од пет милиона КМ за приједорске рударе

3 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Почела посебна сједница НСРС о платама у јавном сектору

4 ч

0

Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

Новак Ђоковић стиже у Зеницу на утакмицу БиХ - Италија

Драма у Приштини: Урушио се пут, све пропало у огромну рупу!

