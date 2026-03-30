U stravičnim poplavama stradale najmanje 22 osobe, mnoge zgrade urušene

30.03.2026 11:15

У стравичним поплавама страдале најмање 22 особе, многе зграде урушене

Obilne kiše u Avganistanu, koje su izazvale jake poplave i urušavanje zgrada, prouzrokovale su smrt najmanje 22 ljudi, dok je 32 povrijeđeno u Avganistanu, saopšteno je iz Nacionalne uprave za upravljanje katastrofama /NDMA/.

"Ukupno 22 lica su poginula, 32 povrijeđena, a 241 kuća je oštećena u poplavama i drugim incidentima prouzrokovanim vremenskim uslovima u 13 avganistanskih pokrajina tokom protekla dva dana", rekao je neimenovani zvaničnik NDMA.

On je naveo da je većina smrtnih slučajeva prijavljena iz centralnih i istočnih pokrajina, gdje su pljuskovi izazvali bujične poplave i urušavanje kuća u ruralnim i planinskim područjima.

Zvaničnik NDMA dodao je da je situacija izrazito nestabilna u pogođenim dijelovima zemlje zbog najavljenog nastavka olujnih padavina i opasnosti od novih poplava, kao i nemogućnosti saniranja već nanesene štete.

