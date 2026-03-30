Otišao na sahranu prijatelja, a u kovčegu je bila njegova majka

Kiša neumoljivo pljušti po okupljenima na groblju pored crkve Tveta, nedaleko od švedskog grada Sedertelje. Atmosfera je tiha, teška i ispunjena nevjericom.

Dva groba oko kojih ljudi stoje prekrivena su svježom zemljom. Iza njih je parkiran žuti bager, kao nemi svedok događaja koji je potresao dvije porodice i pokrenuo pitanja o procedurama u državnom zdravstvenom sistemu.

Niz šokantnih otkrića

U srijedu je sahranjena Vardah Atvan Sarhan - po drugi put.

Ova 78-godišnja žena preminula je prošle nedjelje u bolnici u gradu Sedertelje, nakon kraće bolesti. Njeni posljednji sati protekli su mirno, onako kako mnogi priželjkuju. Bila je okružena porodicom i najbližima.

“Sve je bilo veoma tiho i dostojanstveno“, kazala je unuka Jasmin Angela Aziz, stojeći na kiši sa kapuljačom navučenom preko glave.

Porodica je planirala sahranu za utorak, tačno sedam dana nakon smrti bake. Međutim, događaji koji su uslijedili pretvorili su plan u niz šokantnih otkrića.

Kada su u ponedjeljak kontaktirali bolnicu kako bi, prema proceduri, preuzeli tijelo, članovi porodice su dobili neočekivanu i uznemirujuću informaciju - tijelo njihove majke i bake više nije bilo tamo!

Ispostavilo se da je druga porodica, greškom, nedjelju dana ranije preuzela tijelo pokojne Vardah - i sahranile ga, vjerujući da je riječ o njihovom preminulom članu, prenosi Aftonbladet.

Obje porodice pripadaju mandejskoj vjerskoj zajednici. U skladu sa njihovim običajima, tijelo preminulog se nakon smrti umotava u bijelo platno. Zbog toga lice i tijelo nisu vidljivi u mrtvačnici, što je, prema svemu sudeći, doprinijelo zamjeni identiteta.

Prema navodima porodice, tijelo koje je zamijenjeno sa Vardahinim pripadalo je starijem muškarcu - znatno višem i krupnijem od nje, najmanje 20 centimetara višem. Upravo to tijelo je ostalo u mrtvačnici kada je došla Vardahina porodica.

“Ne mogu da razumem kako je ovo moglo da se desi. Moja baka je bila sitna žena. Djeluje nemoguće pomešati tijela, čak i ako su bila prekrivena“, kazala je Jasmin Angela Aziz, gledajući u dva groba koji su jedan pored drugoga.

Prema njenim riječima, i druga porodica je imala sumnje.

“Bilo im je čudno kada su videli tijelo prije sahrane. Pitali su osoblje zašto je tako malo. Rečeno im je da tijelo može da se smanji nakon smrti“, kazala je.

"Porodica je u potpunom šoku"

U utorak je porodica preminule bake imala sastanak sa predstavnicima bolnice. Oni su izrazili žaljenje zbog onoga što se dogodilo i najavili internu istragu da bi se utvrdilo kako je moglo da dođe do greške.

Porodica je najavila da će slučaj prijaviti nadležnim institucijama i razmatra dalje pravne korake.

“Uputili su izvinjenje zbog ovoga. Ali, ovako nešto ne sme da se desi uopšte. Porodica je u potpunom šoku i očajna“, kaže Helin Aziz, takođe unuka preminule.

Posebno traumatičan aspekt ove situacije jeste činjenica da je Vardahin sin, Basem Bustan Aziz, prisustvovao pogrešnoj sahrani - ne znajući da je u kovčegu zapravo njegova majka.

On poznaje porodicu koja je greškom preuzela tijelo, zbog čega je bio među prisutnima na posljednjem ispraćaju, održanom prethodne nedjelje.

“Kao sin, nezamislivo je da se ovako nešto moglo dogoditi. Ovo ne smije da se dešava”, kazao je.

Kada je naknadno shvatio šta se zaista dogodilo, suočio se sa dodatnim teretom.

“Bilo je užasno to shvatiti”, dodao je Basem.

Uprkos svemu, pokušava da pronađe makar delimičan mir u činjenici da je njegova majka na kraju dobila dostojanstven oproštaj.

“Zahvalan sam što je ipak imala lijep ispraćaj sa svojim najbližima i što sada može da počiva na pravom mjestu, pod svojim imenom“, dodao je, prenosi Telegraf.rs.