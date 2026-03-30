Tutnjava je bila strašna: Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Zemljotres magnitude 4 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 30. marta 2026 u 05:18 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 28 kilometara jugozapadno od Elbasana.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Još jedan zemljotres pogodio Albaniju

Još jedan zemljotres od 2,7 stepeni Rihtera potresao je Albaniju nešto kasnije - u 6.49 sati, piše Blic.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije drugi potres dogodio se na dubini od 5 kilometara, južnije od Tirane.

"Spavao sam kada je krevet počeo da se ljulja, tutnjava je bila strašna", "Stakla na prozorima su zvečala", "Ovo je baš bilo jako", pisali su građani na platformi EMSC.