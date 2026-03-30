Tutnjava je bila strašna: Snažan zemljotres pogodio Albaniju

30.03.2026 07:44

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 4 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 30. marta 2026 u 05:18 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 28 kilometara jugozapadno od Elbasana.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Još jedan zemljotres pogodio Albaniju

Još jedan zemljotres od 2,7 stepeni Rihtera potresao je Albaniju nešto kasnije - u 6.49 sati, piše Blic.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije drugi potres dogodio se na dubini od 5 kilometara, južnije od Tirane.

"Spavao sam kada je krevet počeo da se ljulja, tutnjava je bila strašna", "Stakla na prozorima su zvečala", "Ovo je baš bilo jako", pisali su građani na platformi EMSC.

Pročitajte više

Криминалцу из БиХ "толерисани боравак" продужаван чак 52 пута

Svijet

Kriminalcu iz BiH "tolerisani boravak" produžavan čak 52 puta

3 h

0
Поплаве у Приједору

Gradovi i opštine

Krneta: Stanje na području grada Prijedora relativno dobro

3 h

0
Зел упозорава: БиХ се претвара у ирански протекторат

Svijet

Zel upozorava: BiH se pretvara u iranski protektorat

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Želim da preuzmem iransku naftu, ubijanje njihovih lidera je promjena režima

3 h

1

Više iz rubrike

Криминалцу из БиХ "толерисани боравак" продужаван чак 52 пута

Svijet

Kriminalcu iz BiH "tolerisani boravak" produžavan čak 52 puta

3 h

0
Зел упозорава: БиХ се претвара у ирански протекторат

Svijet

Zel upozorava: BiH se pretvara u iranski protektorat

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Želim da preuzmem iransku naftu, ubijanje njihovih lidera je promjena režima

3 h

1
Убио супругу, па запалио цигарету поред њеног тијела

Svijet

Ubio suprugu, pa zapalio cigaretu pored njenog tijela

3 h

0

