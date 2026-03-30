Ubio suprugu, pa zapalio cigaretu pored njenog tijela

Muškarac (48) iz Džordžije satjerao je svoju suprugu u ćošak u kuhinji i ubio je, nakon čega ju je upitao "jesi li mrtva?", a potom zapalio cigaretu pored njenog tijela dok je čekao policiju.

Kelvin Demond Vilijams proglašen je krivim u četvrtak za ubistvo i težak napad, uz ostale tačke optužnice, povodom smrti njegove 48-godišnje supruge Teniše Vilijams i pucanja na njenog sina (svog pastorka), saopštilo je tužilaštvo okruga Čiroki. Sudija Višeg suda Šenon Volas osudila je Vilijamsa na doživotnu kaznu zatvora bez prava na uslovni otpust, uz dodatnih 100 godina.

Društvo Danas slavimo Čovjeka Božjeg, evo šta nikako ne smijete da uradite

Pucnjava se dogodila oko 22.40 sati, 13. jula 2025. godine, u kući u Vudstoku, oko 16 kilometara sjeverno od Marijete.

Šesnaestogodišnji dječak pozvao je hitnu pomoć i rekao da očuh puca na njega i da je pogodio njegovu majku. Dječak se krio u spavaćoj sobi, dok je njegov četvorogodišnji brat spavao u drugoj prostoriji.

Kada je policija stigla, zatekli su osumnjičenog kako stoji u kuhinji i puši cigaretu. Odmah su ga lišili slobode, a nakon ulaska u kuću u kuhinji su pronašli Tenišu Vilijams mrtvu sa prostrijelnom ranom, dok se oružje kojim je izvršeno ubistvo nalazilo na kuhinjskom ostrvu. Zamjenici šerifa su potom iz kuće izveli tinejdžera i četvorogodišnjaka, koji nisu bili fizički povrijeđeni.

Tokom suđenja koje je trajalo gotovo četiri dana, porotnici su imali priliku da vide snimke sa kućnih kamera koje su zabilježile sam čin pucnjave. Snimak je prikazao optuženog kako ispaljuje prvi hitac u glavu svog pastorka, koji ga je promašio. Zatim je ispalio još dva hica u svoju suprugu i još jedan u pastorka dok je ovaj bježao u svoju sobu, ali su svi ti hici promašili metu.

Region Pecakov uručio priznanje Jaćimoviću: Jačanje saradnje BiH i Sjeverne Makedonije

Kelvin Vilijams je potom satjerao suprugu u ćošak dok ga je ona preklinjala da ne puca. Peti i posljednji hitac bio je smrtonosan. Nakon što je opalio, stajao je iznad njenog tijela i rekao: "Jesi li mrtva?"

Zamjenica glavnog pomoćnika okružnog tužioca Rejčel Eš, koja je vodila postupak, izjavila je da su dokazi bili "preplavljujući". Porota je vijećala manje od sat vremena.

"Tokom godina, optuženi je sistematski izolovao svoju suprugu i kontrolisao njeno kretanje, čak zahtijevajući od nje da nosi Blutut uređaj kako bi mogao da je nadzire kada izađe iz kuće", rekla je Eš. "Dokazi su pokazali da ju je na sam dan ubistva natjerao da kupi i napuni vatreno oružje koje će on kasnije iskoristiti da je ubije. Do današnjeg dana, optuženi nije pokazao nikakvo kajanje, već samo ravnodušnost i surovost."

Članovi porodice su tokom izricanja presude opisali da je optuženi sprovodio toliko strogu kontrolu nad njom da joj nije bilo dozvoljeno da razgovara sa svojom odraslom djecom, niti joj je bilo dopušteno da prisustvuje sahrani sopstvene majke.

Republika Srpska Poslanici NSRS o povećanju plata

Sudija je postupke Kelvina Vilijamsa opisala kao "neshvatljive". Okružna tužiteljka Suzan K. Tredevej izjavila je da je nasilje nanijeto žrtvi bilo "zlo i neoprostivo".

"Duboko smo zahvalni poroti, od koje je traženo da gleda i sluša stvari koje niko nikada ne bi trebalo da doživi", rekla je Tredevej. "To su učinili sa pažnjom, hrabrošću i posvećenošću pravdi. Naša srca su uz nevinu djecu koja će zauvijek biti pogođena ovim besmislenim, brutalnim ubistvom.

