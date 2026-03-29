Vojska dobila naređenje - širi se rat

ATV

29.03.2026

19:57

Војска добила наређење - шири се рат
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je proširenje ofanzive na jug Libana uz poruku da Izrael neće tolerisati prijetnje, dok broj žrtava raste, a tenzije u regionu dodatno eskaliraju.

Netanjahu je izjavio da je naredio vojsci da dodatno proširi postojeću bezbjednosnu tampon zonu u Libanu.

"Upravo sam naredio da se dodatno proširi postojeća bezbjednosna tampon zona. Odlučni smo da fundamentalno promijenimo situaciju na sjeveru", rekao je Netanjahu.

Dodao je da je cilj ove odluke jačanje bezbjednosne pozicije Izraela duž sjeverne granice, usred stalnih tenzija.

"Nećemo tolerisati stvarnost stalne prijetnje našim naseljima i građanima. Nastavićemo da djelujemo snažno, odlučno i odgovorno dok ne postignemo cilj", kazao je on.

Izraelska vojska izvela je vazdušne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu nakon prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta.

Ofanziva dolazi usred pojačanih regionalnih tenzija nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran koji su počeli 28. februara, u kojima je ubijeno više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Ali Hamneija.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je u subotu da je od 2. marta u izraelskim napadima ubijeno 1.189 ljudi. Broj povređenih dostigao je 3.427, a među žrtvama su 124 djece i 86 žena.

