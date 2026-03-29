Oglasio se Nikolas Maduro prvi put nakon hapšenja

Svrgnuti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores pozvali su u prvim porukama na društvenim mrežama od njihovog hapšenja u Karakasu na mir i nacionalno jedinstvo, navodeći da su "čvrsti" i "spokojni".

Istakli su:

"Danas više nego ikad pozivamo na kontinuirane napore za učvršćivanje mira u zemlji, nacionalnog jedinstva, pomirenja, oproštaja i okupljanja svih. Neka niko ne skrene sa puta dijaloga, suživota i poštovanja", rekli su Maduro i Flores, prema porukama koje su objavljene na “Telegramu” i “Iks” nalozima svrgnutog predsjednika, koje su objavljene dva dana nakon njihovog posljednjeg ročišta pred sudom u Njujorku, gdje im se sudi po optužbama za krijumčarenje droge i oružja.

Region Tragičan sudar: Vatrogasci izvlačili tijelo iz smrvljenog auta

U porukama su naveli da su “dobro, snažni, spokojni i u stalnoj molitvi”, i zahvalili su se svima na podršci koju su dobili kroz poruke i pisma tokom svog zatočeništva.

Maduro i Flores su zahvalili venecuelanskom narodu na “toliko snage, toliko hrabrosti i toliko solidarnosti”.

Prva objava od američke akcije u Karakasu

Ovo je prva objava koju su potpisali Maduro i Flores, koja je objavljena na društvenim mrežama od njihovog hapšenja 3. januara, tokom američkog vojnog napada u Karakasu.

Hronika Novi udes na mjestu gdje je juče stradao mladić iz Banjaluke

Do sada je sin svrgnutog predsednika, kongresmen Nikolas Maduro Gera, objavljivao molitvene poruke od svog oca u kojima je uveravao da je on “vrlo dobro” i da je “odličnog raspoloženja”.