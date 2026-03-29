Rat se širi: Raketni udari, pogođene fabrike i aerodromi

Rat na Bliskom istoku dodatno se proširio u posljednja 24 časa, uz napade na ključnu infrastrukturu u zemljama Zaliva, raketne udare na Izrael i nastavak izraelskih operacija u Iranu i Libanu.

Napadi na ključnu infrastrukturu u Zalivu

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima zabilježen je najveći broj balističkih napada u posljednjih nekoliko sedmica. Kompanija Emirates Global Aluminium saopštila je da je njihovo veliko postrojenje u Abu Dabiju pogođeno i značajno oštećeno, a više zaposlenih je povrijeđeno.

Napad je potvrđen i u Bahreinu, gd‌je je kompanija Aluminium Bahrain (Alba), jedan od najvećih svjetskih proizvođača aluminijuma, saopštila da su dva radnika zadobila lakše povrede. Istovremeno, vlasti Kuvajta navode da je radarski sistem na međunarodnom aerodromu ozbiljno oštećen.

Ministarstva odbrane UAE i Kuvajta saopštila su da su tokom noći aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane, koji su presretali balističke i krstareće rakete, kao i dronove, prenosi BBC.

Sukob se širi: Huti napali Izrael

Istovremeno, sukob se proširio i na druge dijelove regiona. Pobunjenici Huti iz Jemena izveli su raketne napade prema Izraelu, što dodatno povećava rizik od šire destabilizacije, posebno ukoliko bi napadi bili usmjereni i na brodove u Crvenom moru.

Izraelski udari na Teheran i aktivirana odbrana

Izraelska vojska saopštila je da je izvela novi talas udara na Teheran, gađajući komandne centre i lokacije za proizvodnju oružja. Prema navodima izraelskih snaga, dio tih centara bio je premješten u mobilne jedinice nakon ranijih napada, ali su i oni sada uništeni.

U Izraelu su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane nakon detekcije projektila lansiranih iz Irana, dok su građani u pogođenim područjima upozoreni da potraže skloništa.

SAD razmatra kopnene operacije

U međuvremenu, "Washington Post" navodi da Pentagon razmatra višened‌jeljne kopnene operacije u Iranu, iako još nije jasno da li će američki predsjednik Donald Tramp odobriti takav potez.

Prema tim navodima, riječ bi bila o ograničenim operacijama specijalnih i regularnih snaga, a ne o potpunoj invaziji.

Napetosti rastu širom regiona

Napetosti rastu i u širem regionu. Saudijska Arabija saopštila je da je presrela dronove i balističku raketu usmjerene prema Rijadu, dok Katar tvrdi da je bio meta napada dronovima lansiranim iz Irana, koji su presretnuti bez žrtava.

Zemlje Zaliva poručuju da, s obzirom na prijetnje njihovoj ekonomiji i svakodnevnom životu, moraju imati ulogu u eventualnim mirovnim pregovorima, ali su podijeljene oko budućih odnosa sa Iranom i Sjedinjenim Američkim Državama.