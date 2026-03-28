Predznak mira? Još brodova prolazi kroz Ormuski moreuz

Iran je pristao da dozvoli prolazak dodatnih 20 brodova pod pakistanskom zastavom kroz Ormuski moreuz, pri čemu će dva broda moći dnevno da prođu kroz moreuz, izjavio je danas pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar.

"Ovo je dobrodošao i konstruktivan gest Irana i zaslužuje pohvale. To je predznak mira i pomoći će u uspostavljanju stabilnosti u regionu", napisao je Dar na platformi X, prenosi Tan‌jug.

Prema njegovim riječima, ova pozitivna najava predstavlja značajan korak ka miru i ojačaće zajedničke napore u tom pravcu.

"Dijalog, diplomatija i takve mjere za izgradnju povjerenja jedini su put naprijed", istakao je on.

Strateški moreuz

Ormuski moreuz je strateški moreuz između Persijskog i Omanskog zaliva, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske pomorske trgovine sirovom naftom i tečnim gasom.

Iran je tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom praktično zatvorio moreuz za većinu stranih brodova, što je gotovo prekinulo normalan brodski saobraćaj kroz ovo područje.

Veliki udarac

Blokada Ormuskog moreuza izazvala je veliki udarac za globalnu energetsku trgovinu.