Predznak mira? Još brodova prolazi kroz Ormuski moreuz

28.03.2026

21:45

Iran je pristao da dozvoli prolazak dodatnih 20 brodova pod pakistanskom zastavom kroz Ormuski moreuz, pri čemu će dva broda moći dnevno da prođu kroz moreuz, izjavio je danas pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar.

"Ovo je dobrodošao i konstruktivan gest Irana i zaslužuje pohvale. To je predznak mira i pomoći će u uspostavljanju stabilnosti u regionu", napisao je Dar na platformi X, prenosi Tan‌jug.

Prema njegovim riječima, ova pozitivna najava predstavlja značajan korak ka miru i ojačaće zajedničke napore u tom pravcu.

"Dijalog, diplomatija i takve mjere za izgradnju povjerenja jedini su put naprijed", istakao je on.

Strateški moreuz

Ormuski moreuz je strateški moreuz između Persijskog i Omanskog zaliva, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske pomorske trgovine sirovom naftom i tečnim gasom.

Iran je tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom praktično zatvorio moreuz za većinu stranih brodova, što je gotovo prekinulo normalan brodski saobraćaj kroz ovo područje.

Kome je Iran dozvolio da prođe kroz Ormuski moreuz

Blokada Ormuskog moreuza izazvala je veliki udarac za globalnu energetsku trgovinu.

Više iz rubrike

Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку

Svijet

Fico o sankcijama Rusiji: Ne računajte na podršku

2 h

0
Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

Svijet

Kome je Iran dozvolio da prođe kroz Ormuski moreuz

3 h

0
Спријечен терористички напад у Паризу

Svijet

Spriječen teroristički napad u Parizu

5 h

0
Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

Svijet

Drama na auto-putu: Policija jurila drogiranog vozača u ukradenom vozilu

6 h

0

22

34

Vodostaj Vrbasa trenutno

22

24

Vodostaj Vrbanje trenutno, 28. mart

22

08

Vozač iz BiH imao udes sa električnim kamionom, šteta 400.000 evra

22

00

Poznati biznismen Branko Babić povrijeđen na auto-putu

21

53

Ovo će vas šokirati: Evo zbog čega vam konobar uz kafu donese čašu vode

