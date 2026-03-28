Kome je Iran dozvolio da prođe kroz Ormuski moreuz

Iran je dozvolio tajlandskim tankerima za naftu da prođu kroz Ormuski moreuz, izjavio je premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul.

Tajland je pregovarao o sporazumu sa Iranom da bi omogućio bezbjedan prolazak za svoje brodove, rekao je Anutin i dodao da će taj potez pomoći u ublažavanju briga u vezi sa uvozom goriva, piše "Bangkok post".

Izvinjenje Tajlanđanima

Anutin se izvinio Tajlanđanima zbog "haotične situacije u vezi sa gorivom" i rekao da je poremećaj u snabdijevanju naftom trajao duže nego što se očekivalo.

Tajland je jedna od mnogih azijskih zemalja koje su teško pogođene zatvaranjem Ormuskog moreuza, uskog plovnog puta između Irana i Omana, koji je ključan za transportovanje oko 20 odsto globalnih zaliha nafte, prenose agencije.