Jeziv incident: Autom uletio među pješake, ima teško povrijeđenih

Automobil je pokosio više pješaka u centru Derbija, u Velikoj Britaniji.

Više ljudi je povrijeđeno, od kojih neki teško, kada je tokom protekle noći automobil uletio među pješake u samom centru grada, saopštila je danas policija.

Policija je zaustavila vozilo za koje se vjeruje da je izazvalo incident oko 21.30 sati u subotu. Muškarac u tridesetim godinama, koji je bio za volanom, uhapšen je i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru, prenosi Skaj Njuz.

Istraga u toku, poruka policije javnosti

Policija okruga Derbišir saopštila je da je "istraga u ranoj fazi".

Iako znaju da će ovaj događaj biti alarmantan i da može izazvati zabrinutost, žele da uvjere ljude da ne vjeruju da postoji stalni rizik za javnost.

Aktivno se radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.