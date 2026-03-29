Jeziv incident: Autom uletio među pješake, ima teško povrijeđenih

29.03.2026
09:38
Automobil je pokosio više pješaka u centru Derbija, u Velikoj Britaniji.
Više ljudi je povrijeđeno, od kojih neki teško, kada je tokom protekle noći automobil uletio među pješake u samom centru grada, saopštila je danas policija.
Policija je zaustavila vozilo za koje se vjeruje da je izazvalo incident oko 21.30 sati u subotu. Muškarac u tridesetim godinama, koji je bio za volanom, uhapšen je i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru, prenosi Skaj Njuz.
Policija okruga Derbišir saopštila je da je "istraga u ranoj fazi".
Iako znaju da će ovaj događaj biti alarmantan i da može izazvati zabrinutost, žele da uvjere ljude da ne vjeruju da postoji stalni rizik za javnost.
Aktivno se radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.
