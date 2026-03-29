Nevjerovatni prizor: Nebo postalo crveno, ovo je razlog

Nebo iznad Zapadne Australije juče je poprimilo jaku crvenu boju, stvarajući prizor koji je d‌jelovao nestvarno i apokaliptično.

Iza ove pojave stoji nekoliko faktora čije je objašnjenje čvrsto zasnovano na nauci. Kada Sunčeva svjetlost stigne do Zemljine atmosfere, ona nam se uglavnom čini bijelom.

Međutim, ta svjetlost je zapravo sastavljena od svih boja duge koje se raspršuju u interakciji sa molekulama gasa, prašinom i mikroskopskim kapljicama vode. Kada je Sunce visoko na nebu, ono izgleda plavo jer se kraće talasne dužine svetlosti, poput plave, najlakše raspršuju.

NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

Ali, kada je Sunce nisko na horizontu, kao tokom izlaska ili zalaska, njegova svjetlost mora proći kroz deblji sloj atmosfere. Tada se plava svjetlost rasprši, a do naših očiju dopiru duže talasne dužine, zbog čega nebo poprima crvene i narandžaste tonove, prenosi Indeks.

Uticaj čestica prašine i dima

Nebo može postati još življe crveno kada se u vazduhu nalazi veća koncentracija mikroskopskih čestica. To mogu biti čestice prašine, dima od šumskih požara ili zagađenja. U slučaju Zapadne Australije, vjeruje se da su vjetrovi ciklona Narele sa obale podigli velike količine pustinjskog pijeska i unijeli ga u atmosferu.

Te veće čestice uzrokuju takozvano Mie raspršenje, koje dodatno pojačava crvene i narandžaste tonove. Zbog toga nebo može poprimiti dramatično dublju boju, ponekad čak i tamnocrvenu.

Jutarnje crvenilo kao znak kiše

Poznata pomorska izreka kaže: "Crveno nebo ujutru, mornarevo upozorenje".

Ova stara mudrost ima i naučnu osnovu. Jutarnje crvenilo može značiti da Sunce na istoku osvjetljava oblake koji dolaze sa zapada, što je često znak da se približava kiša. Slično kao i sa prašinom, kada Sunce pod niskim uglom osvijetli mikroskopske kapljice vode u oblacima, one će reflektovati crvenu i narandžastu svetlost.

Intenzivna crvena boja neba u Zapadnoj Australiji vjerovatno je bila posljedica kombinacije svih navedenih faktora.