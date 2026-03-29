Uništeno američko oko prvi put u istoriji - VIDEO

Sjedinjene Američke Države zabilježile su svoj prvi potvrđeni borbeni gubitak aviona za rano upozoravanje E-3 Sentri, poznatiji kao AVAKS, nakon iranskog raketnog udara na vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji.

Prema riječima osobe upoznate sa operacijama, napad se dogodio u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan posljednjih dana, pri čemu je oštećeno nekoliko vojnih letjelica, dok je potpuno uništen sistem AVAKS, čija se vrijednost procenjuje na oko 300 miliona dolara.

Snimak prikazuje kako je zadnji dio aviona odsječen, što ga čini neupotrebljivim.

E-3 Sentri, poznat i kao AVAKS, predstavlja "oko" na nebu jer posjeduje rotirajući radar iznad trupa i koristi se za detekciju pretnji na velikim udaljenostima, ali i za koordinaciju borbenih aviona. Njegov gubitak, iako se može nadomestiti flotom od više od 60 jedinica koje SAD posjeduju, smatra se operativno i ekonomski veoma značajnim.

Kako je za "Blumberg" primijetio Piter Lejton, bivši oficir Kraljevskog australijskog vazduhoplovstva, "ovo je veliki udarac", naglašavajući da čak i veliki i kritični avioni ostaju ranjivi dok su na zemlji, uprkos zaštitnim mjerama.

Identifikovan avion: Analitičari su potvrdili da uništena letjelica nosi serijski broj 81-0005 i da je pripadala 552. eskadrili za vazdušnu kontrolu iz baze Tinker u Oklahomi.

Žrtve: U napadu, koji je izveden kombinacijom od 6 balističkih raketa i 29 dronova, ranjeno je najmanje 12 američkih vojnika, od kojih su neki u kritičnom stanju.

Šira šteta: Pored AVAKS-a, uništen je i najmanje jedan tanker za dopunu goriva KC-135 Stratotanker, dok su tri dodatna ozbiljno oštećena.

Ovo je prvi put u istoriji da je avion tipa E-3 uništen u neprijateljskoj vatri. Budući da je proizvodnja ovih aviona odavno prestala, a flota je u procesu zastarjevanja, gubitak je nenadoknadiv do uvođenja novih sistema E-7 Vedžtejl, prenosi "Telegraf".