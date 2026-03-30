Kriminalcu iz BiH "tolerisani boravak" produžavan čak 52 puta

U serijalu tekstova o prevarantu Husi B. (42), koji sa 147 krivična djela i dalje boravi u Njemačkoj, gdje prima 87.000 evra pomoći godišnje, njemački Bild je objavio i neke nove informacije.

Naime, novinari Bilda su u posjedu tzv. „azilantskog dosijea“ Huse B. gdje se može vidjeti da mu je tokom protkelih skoro 20 godina tolerisani boravak u Njemačkoj produžen čak 52 puta!

„Ovo pokazuje nevjerovatan neuspjeh države i njenih organa“, navodi se u tekstu Bilda pod naslovom „Dosije neuspjeha“.

Pored ove informacije, Bild je prije par dana objavio da je Huso B. sa osmočlanom porodicom uključen i u program „Pravo na ostanak“, što je, kako navode, samo po sebi nevjerovatno.

“On je najgori njemački prevarant socijalne pomoći, a centar za zapošljavanje ga je čak obavijestio o njegovim pravima. Huso B. (42) i njegova porodica će tako nastaviti da primaju više od 7.000 evra naknada svakog mjeseca i to uprkos činjenici da je čovjek počinio 147 krivičnih djela i da je bio predviđen za deportaciju još prije skoro dvije decenije”, piše njemači Bild te dodaje:

“Štaviše, ne samo to, nego je uključen i u program Pravo na ostanak (Bleiberechtsprogramm), što je potpuno nevjerovatno”, piše Bild.

Inače, Bleiberechtsprogramm u Njemačkoj je poseban pravni okvir, mehanizam koji omogućava osobama koje su do tada imale samo privremenu „duldung“ (odlaganje deportacije) da dobiju trajnu ili dugoročnu dozvolu boravka, pod uslovom da ispune određene kriterijume integracije.

Takođe, prema informacijama do kojih su došli njemački mediji, i njegova supruga takođe ima najmanje 10 krivičnih djela – uglavnom za imovinske prekršaje. Ova državljanka BiH posljednji put je kažnjena prije šest godina.