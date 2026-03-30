Krneta: Stanje na području grada Prijedora relativno dobro

ATV
30.03.2026 07:34

Поплаве у Приједору
Šef odsjeka Civilne zaštite Prijedor Miroslav Krneta istakao je da kada je riječ o vodostajima rijeka i bujičnih potoka da je stanje na području grada relativno dobro.

- Postoji porast vodostaja, ali nije alarmantan. Juče nismo imali mnogo intervencija, čistili smo kanale, gdje smo povećali propusnu moć samih kanala. Svi putevi na području grada Prijedora su prohodni, izuzev putnog pravca Kozarac-Mrakovica.

Vodostaj Sane je u porastu, kaže Krneta, ali je stanje uredno. Kada je riječ o ispravnosti vode, Krneta dodaje da je ispravnost uredna. Dodaje da su bujični potoci pravili probleme prvi dan, sada ne.

- Prognoza je takva da će padati još kiše - dodao je on za RTRS.

Krneta je pozvao građane da nazovu dežurne službe i informišu se, te da ne slušaju i ne čitaju netačne navode u medijima.

- Na broj 121 možete se informisati i nemojte slušati neistine - kaže on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

