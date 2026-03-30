Poslanici NSRS o povećanju plata

Narodna skupština Republike Srpske danas će, na posebnoj sjednici, razmatrati set zakona koji će omogućiti povećanje plata budžetskim korisnicima.
Plate zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju i kulturi, upravi, pravosuđu i MUP-u, od prvog aprila, biće uvećane za pet odsto. Za ovu namjenu, iz budžeta će biti izdvojeno gotovo 70 miliona maraka.
Odgovornim radom Vlade ublažiće se inflatorni udar na građane, uzrokovan sukobom na Bliskom istoku i svjetskom energetskom krizom, poručio je premijer Savo Minić.
Ovo povećanje najavljeno je tokom donošenja ovogodišnjeg budžeta, a nakon analize njegovog punjenja u prvom tromjesečju, počinje realizacija.
