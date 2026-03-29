Republika Srpska nastavlja diplomatsku ofanzivu. Kraj idućeg mjeseca je rezervisan za SAD, a početak maja za Rusiju. Prije toga, velike posjete bi trebalo da budu i Republici Srpskoj.

Krajem aprila Sjedinjene američke države, nakon toga Rusija. Ni na tome neće stati. Srpska je, kaže Milorad Dodik, jedina u regionu koja je uspjela da ima dobre odnose sa Rusijom, novom administracijom SAD-a, te da gaji dobre odnose s Mađarskom, Izraelom i Srbijom.

"Za malu Republiku Srpsku, koja ima oko milion stanovnika, vjerujte da se to izdiglo daleko više od njenog značaja", kaže Dodik i dodaje:

"Naš odnos sa Rusijom je ojačan u pogledu bliskosti i istih vrijednosti. Bez obzira na pokušaj neki, ovo što smo mi otvorili nešto sa novom američkom administracijom, što je bilo veoma racionalan potez, na kraju krajeva moram da kažem da sam o tome razgovarao sa Rusima na najvišem nivou, koji smatraju da to što je bilo nama uvedene sankcije da su bile nepravedne, kao što su sankcije prema njima nepravedne. Mi nismo uspostavili naše odnose sa novom administracijom, pa smo uveli Rusima sankcije. Svi znaju da nismo. Mi smo i dalje ojačali naše odnose".

Namjera komunikacije sa najvećim svjetskim silama je da se pokaže šta su stvarni problemi u BiH. To Srpska ne radi na štetu Bošnjaka, niti bilo koga drugog, što se za drugu stranu ne može reći.

"U spoljnoj politici Konaković ne predstavlja Srbe, on isključivo radi protiv Republike Srpske i srpskih interesa, ne interesa političara, nego interesa srpskog naroda ovdje. U svakom slučaju, svaki odlazak Konakovića ili Bećirovića negdje znajte da je usmjeren protiv Republike Srpske. Zato mi moramo da u našim diplomatskim aktivnostima ulažemo maksimalne napore, posebno u kontaktima sa velikim državama poput SAD-a i našeg strategijskog partnera, najvažnijeg partnera u spoljnoj politici Ruskoj Federaciji", rekao je Željko Budimir, profesor međunarodnih odnosa.

Republika Srpska ima gotovo jedinstvenu poziciju. Mali je broj državnika i država koje u isto vrijeme gaje dobre partnerske odnose sa svim ključnim akterima trenutne globalne scene, ocjena je Siniše Pepića.

"Republika Srpska je to vrijednim radom tima za međunarodne odnose prethodnih godina, prije svega, na čelu sa članom Predsjedništva, Željkom Cvijanović i predsjednikom Dodikom, postigla takav rezultat i ona je odraz trenutne snage, ali isto tako i vizije rukovodstva Republike Srpske u aktuelnim geopolitičkim okolnostima", ističe Pepić.

Važne delegacije će posjetiti i Republiku Srpsku. Uskoro će stići iz Ruske Federacije. Sa predstavnicima iz Srpske će izvršiti određenu inventuru izgradnje rusko-srpskog hrama u Banjaluci, tvrdi Milorad Dodik.

Lider SNSD-a kaže i da se značajne posjete očekuju za obilježavanje Dana proboja jasenovačkih logoraša u Donjoj Gradini. Tu bi trebalo da dođe i visoka delegacija iz SAD-a, predvođena specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa za antisemitizam.