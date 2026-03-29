Logo
Large banner

Minić: Odgovoran rad Vlade doprinijeće da nemamo tako velike finansijske udare

Autor:

ATV

29.03.2026

12:42

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je nadu da će Narodna skupština Republike Srpske sutra usvojiti set zakona o povećanju plata i da će od aprila uslijediti novi obračun plata.

Minić je istakao da je to prvo povećanja plata ove godine i podsjetio na aktivnosti koje se odnose na vraćanje akciza koje pripadaju u budžet Republike Srpske, što će iznositi skoro 10 feninga po litru nafte za građane.

"Pratimo sve ono što se dešava, apsolutno svjesni situacije da ne možemo samo reći da je inflacija 3,5 ili 3,6 odsto i da je ovih pet odsto dovoljno", izjavio je Minić u Pelagićevu.

On je napomenuo da su predstavnici sindikata iznijeli mišljenje da ovo nije dovoljno.

"Ne postoji mjera koja će obezbijediti da u jednom momentu vi prevaziđete krizu, ali odgovoran rad Vlade i politike koje se odnose upravo na građane, povećanje sredstava koje će svaki mesec ulaziti u kuće naših građana doprinijeće tome da nemamo baš tako velike fiskalne udare i da ćemo moći sve ovo prevazići", naglasio je Minić.

On je izrazio nadu da će rat na Bliskom istoku što prije stati.

"Divljanje cijena energenata i problem sa sirovinama koji će se preliti sigurno ne samo u Evropu, nego i ovde kod nas, praviće i dalji udar na finansijsku stabilnost, ali pratimo i odgovaramo. Nadam se da ćemo već sutra na Narodnoj skupštini sve to završiti odmah, objaviti u Službenom glasniku i od aprila ići sa novim obračunom plata", poručio je Minić, prenosi Srna.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na čijem je dnevnom redu set zakona o povećanju plata biće održana sutra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Cvijanović: Sraman odnos bošnjačkih predstavnika prema nevinim žrtvama u Jasenovcu

Predloženo uvođenje naknade za zdravstveni dodatak i uvećanje koeficijenata u zdravstvu

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

14

23

14

06

13

58

13

53

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner