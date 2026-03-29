Predloženo uvođenje naknade za zdravstveni dodatak i uvećanje koeficijenata u zdravstvu

Autor:ATV
29.03.2026
11:09
Komentari:0
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, dodatno je definisano pravo na naknadu za zdravstveni dodatak za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji učestvuju u pružanju zdravstvenih usluga, te su definisani uvećani platni koeficijenti.
U obrazloženju navedenog akta, koji bi se sutra pred poslanicima trebao naći po hitnom postupku, precizira se da je dodatno definisano i pravo na naknadu za zdravstveni dodatak za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike obavljaju poslove u oblasti sudske medicine.
Definisano je da se iznos bruto naknade za zdravstveni dodatak određuje u rasponu do 20 odsto prosječne bruto plate isplaćene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, uzimajući u obzir uslove poslovanja, raspoložive izvore finansiranja i cilj koji se želi postići u smislu unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite.
"Vlada Srpske odlukom propisuje visinu i način isplate naknade za zdravstveni dodatak", navedeno je u tekstu obrazloženja predloženog akta.
Ekonomija
Definisani su i platni koeficijenti, utvrđene su platne grupe, platne podgrupe i određeni platni koeficijenti za obračun plata zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.
"Platni koeficijenti se uvećavaju u određenom procentu i to tako da direktori zdravstvenih ustanova, njihovi zamjenici, pomoćnici i savjetnici, kao zaposleni sa najvećim platnim koeficijentima, ostvare uvećanje plate od tri odsto, ljekari specijalizanti od sedam odsto, glavne sestre zdravstvene ustanove sa visokom stručnom spremom ostvare uvećanje osnovne plate za 10 odsto, a ostali zaposleni pet odsto", navedeno je u obrazloženju.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na čijem je predloženom dnevnom redu set prijedloga zakona o povećanju plata trebalo bi da bude održana sutra u 12.00 časova, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
20 h17
Republika Srpska
22 h4
Republika Srpska
23 h32
Najnovije
Najčitanije
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Trenutno na programu