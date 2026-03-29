Cvijanović: Sraman odnos bošnjačkih predstavnika prema nevinim žrtvama u Jasenovcu

Sraman je odnos bošnjačkih predstavnika prema nevinim i nedužnim srpskim, jevrejskim i romskim žrtvama stradalim u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu, Donjoj Gradini, napisala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH u objavi na Iksu.

"Odnos kojim se privileguju žrtve svog naroda, a potcjenjuju sve druge pokazuje nemoć i stanje duha koji preovladava u njihovoj političkoj i mentalnoj orbiti. Što više isijavaju mržnju, kao što to radi Suljagić, lakše nam je objasniti s kim imamo posla", navela je Cvijanović. The shameful attitude of Bosniak representatives toward the innocent Serbian, Jewish, and Roma victims who perished in the Jasenovac camp and its largest execution site, Donja Gradina, is disgraceful. This approach privileging victims of their own people while diminishing all… https://t.co/hFtnre14sw — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 29, 2026

