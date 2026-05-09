Srpska bogatija za 31 bebu

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 19 dječaka i 12 djevojčica.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, osam u Doboju, pet u Istočnom Sarajevu, tri u Gradišci, po dvije u Prijedoru i Bijeljini, a po jedna u Zvorniku i Trebinju.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i tri dječaka, u Doboju pet dječaka i tri djevojčice, u Istočnom Sarajevu četiri dječaka i djevojčica, u Gradišci tri dječaka, u Prijedoru i Bijeljini po jedan dječak i djevojčica, a u Zvorniku i Trebinju po jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči i Nevesinju.