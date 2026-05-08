Izvučeni Loto brojevi na Markovdan: Ovo su kombinacije

U 37. kolu igre Loto izvučeni su brojevi 37, 39, 10, 21, 13, 34 i 29.

Glavna premija bila je vrijedna 1.200.000 KM, ali niko ovaj dobitak nije osvojio.

Jednom igraču falio je broj tri ali je bubanj izbacio 29.

Izvučene su četiri šestice vrijedne po 15.600 konvertibilnih maraka.

Loto plus

Igra Loto plus nosila je premiju od nevjerovatnih 4.700.000 maraka.

U ovoj igri izvučeni su brojevi - 31, 16, 13, 18, 1, 34 i 27.

Ni Loto plus premija nije izvučena, tako da će u narednom kolu igrači imati priliku da osvoje veću nagradu.

Džoker

Igra Džoker je bila vrijedna velikih 730.000 maraka.

Džoker broj glasio je 512469.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika glavne nagrade.