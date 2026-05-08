MUP Srpske staje u kraj lažnim bolovanjima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odlučilo je da stane u kraj praksi po kojoj su pojedini policajci izbjegavali odgovornost za teže povrede dužnosti čekajući da njihov slučaj "zastari" zbog bolovanja ili drugog odsustva.

Novi Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći po hitnom postupku na redovnoj sjednici zakazanoj za 19. maj donosi promjenu zastara disciplinskog postupka više neće teći dok je policajac odsutan.

"S obzirom na zakonske rokove za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, u praksi su česti slučajevi nastupanja zastare za pokretanje ili vođenje disciplinskog postupka zbog odsustva policijskog službenika, zbog privremene spriječenosti za rad, te je predviđena mogućnost prekida disciplinskog postupka u slučaju odsustva policijskog službenika, u kojem rokovi zastare ne teku", navodi se u obrazloženju zakona.

Osim lova na one koji izbjegavaju disciplinsku komisiju, MUP uvodi i “brzu traku” za one koji se kaju.

"Predviđena je mogućnost da se disciplinski postupak vodi po skraćenom postupku, ukoliko policijski službenik koji se tereti za težu povredu dužnosti prilikom davanja izjave u unutrašnjem postupku prizna izvršenje teže povrede dužnosti, čime se doprinosi efikasnosti i ekonomičnosti disciplinskog postupka", navodi se u razlozima za donošenje zakona.

Takođe, pooštrena su pravila i kod otkaza jer žalba više neće odgađati izvršenje rješenja o prestanku radnog odnosa, što znači da policajac odmah ostaje bez uniforme i legitimacije.

"Naime, u slučaju prestanka radnog odnosa voljom policijskog službenika, kada policijski službenik navrši 55 godina života i 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se policijski službenik u roku od pet radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ne vrati na rad, gubitkom državljanstva Republike Srpske, odnosno BiH, ako je policijskom službeniku pravosnažnom presudom izrečena bezuslovna kazna zatvora i ako je policijski službenik prilikom zasnivanja radnog odnosa dao netačne i nepotpune podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu, žalba ne odgađa izvršenje rješenja", navodi se u obrazloženju, prenosi "Srpskainfo".