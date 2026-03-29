Minić na terenu: Obišao kritična područja u Pelagićevu

ATV

29.03.2026

14:30

Саво Минић на терену
Foto: Printscreen/X

Kada je riječ o vodostajima i vodozaštitnoj infrastrukturi Vlada Republike Srpske prati stanje i situacija je apsolutno pod kontrolom, rekao je premijer Srpske Savo Minić prilikom obilaska stanja kanala za odbranu od poplava u naselju Ćendići u opštini Pelagićevo.

Naveo je da problema ima kada su u pitanju bujični potoci, te da postoji blagi porast vodostaja kada je riječ o velikim riječnim tokovima Srpske.

Istakao je da se očekuje da će u narednih dva do tri dana prestati potreba za vanrednim stanjem u pojedinim mjesnim zajednicama.

"Apelujem na sve gradonačelnike i načelnike, čim krene lijepo vrijeme da se pripremi larvicidni tretman komaraca jer će tu postojati problem zbog ovoliko vode i vlažnosti", istakao je Minić.

Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić su prethodnih dana sve ekipe bile na terenu.

"U dogovoru sa premijerom i rukovodstvom `Voda Srpske` već možemo da najavimo i radove na Crnom potoku. To je problem koji postoji više od 40 godina. Tokom proljeća će Pelagićevo riješiti problem svih vodotokova na području svoje teritorije", rekao je Tešić.

Savo Minić

Pelagićevo

