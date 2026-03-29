Minić na terenu: Obišao kritična područja u Pelagićevu

Kada je riječ o vodostajima i vodozaštitnoj infrastrukturi Vlada Republike Srpske prati stanje i situacija je apsolutno pod kontrolom, rekao je premijer Srpske Savo Minić prilikom obilaska stanja kanala za odbranu od poplava u naselju Ćendići u opštini Pelagićevo.

Naveo je da problema ima kada su u pitanju bujični potoci, te da postoji blagi porast vodostaja kada je riječ o velikim riječnim tokovima Srpske.

Istakao je da se očekuje da će u narednih dva do tri dana prestati potreba za vanrednim stanjem u pojedinim mjesnim zajednicama.

"Apelujem na sve gradonačelnike i načelnike, čim krene lijepo vrijeme da se pripremi larvicidni tretman komaraca jer će tu postojati problem zbog ovoliko vode i vlažnosti", istakao je Minić.

Obišao sam jutros nekoliko terena i nasipa u Pelagićevu, stanje je za sada dobro, a sve ekipe su pripravne. — Savo Minić (@minic_savo) March 29, 2026

Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić su prethodnih dana sve ekipe bile na terenu.

"U dogovoru sa premijerom i rukovodstvom `Voda Srpske` već možemo da najavimo i radove na Crnom potoku. To je problem koji postoji više od 40 godina. Tokom proljeća će Pelagićevo riješiti problem svih vodotokova na području svoje teritorije", rekao je Tešić.