Mazalica podsjetio Suljagića: Izrael nije podržao njemačku rezoluciju o "genocidu u Srebrenici"

29.03.2026

13:58

Срђан Мазалица
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da se, u duhu najnovije deklaracije bošnjačkih vjerskih i političkih predstavnika o osudi islamofobije i "lažnih narativa", a koja negira antisemitizam kod Bošnjaka, javlja Emir Suljagić da se prikaže prijateljem Jevreja.

Nažalost, naveo je Mazalica za Srnu, osnovni motiv političkog djelovanja muslimana u BiH nije baziran na vrijednostima, već na tlačenju onih slabijih i onih koji im smetaju u ostvarivanju dominacije iz vremena aga i begova.

"Tako odjednom Emir Suljagić postaje prijatelj Jevreja, pa kaže da je "prijatelj jevrejskog naroda koji je posvetio svoj javni i privatni život očuvanju mostova između Bošnjaka i Jevreja - često uz veliku ličnu cijenu", ali ne govori zbog čega je plaćao tu cijenu, vjerovatno zbog rastućeg antisemitizma kod muslimanske populacije u BiH, od otvorene podrške Palestini i Iranu, do zabrane konferencije rabina u Sarajevu i bacanja izraelskih pasoša u kantu za smeće", istakao je Mazalica.

On je naglasio da Suljagić pokušava Jevreje okrenuti protiv Milorada Dodika, koji eto negira genocid u Srebrenici, a nad Jevrejima je isto izvršen genocid - Holokaust, pa bi to trebali razumjeti.

"Jevreji, da prosvijetlimo Suljagića, generalno ne podržavaju tezu o navodnom genocidu u Srebrenici, jer je to devalviranje i relativizacija samog pojma genocida i onog što se desilo Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Podsjetiću Emira Suljagića da Izrael nije podržao njemačku rezoluciju o 'genocidu u Srebrenici' od 23. maja 2024. godine", ukazao je Mazalica.

On je naveo da od kako su SAD otvoreno podržali Izrael, sukobili se sa Iranom, ali i otvoreno govore o zaštiti hrišćana u BiH, Suljagić i ostali bošnjački političari vode bitku na nekoliko frontova: prave se ludi na konstantnu majorizaciju koju provode nad Srbima i Hrvatima, glume dobre odnose sa Jevrejima i zaboravljaju da su ikad išta imali sa Iranom.

- Sve zajedno to je jedan veliki salto mortale koji je nezabilježen na ovim prostorima - zaključio je Mazalica.

