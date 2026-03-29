Amidžić Kresojeviću: Ukinimo digitron i uvedimo banjalučku matematiku

Autor:ATV
29.03.2026
15:44
Komentari:9
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ukazao je na to da je kamatna stopa po kojoj se zadužila Vlada Republike Srpske na Londonskoj berzi 6,25 odsto, a da je kreditno zaduženje grada Banjaluka sa kamatom od 7,90 odsto.
"Ako je 6,25 odsto veće od 7,9 odsto, predlažem da ukinemo digitron i uvedemo `banjalučku matematiku`. Ovo nije kredit - ovo je nova naučna disciplina", napisao je Amidžić na društvenoj mreži "Iks".
Amidžić je objavio i odluku o kreditnom zaduženju grada Banjaluke za finansiranje kapitalnih investicija u iznosu od 10 miliona KM prema kojoj kamatna stopa treba da je fiksna i ne viša od 7,9 odsto.
On je svojom objavom odgovorio na tvrdnje ekonomiste i člana Pokreta Sigurna Srpska Bojana Kresojevića da Vlada Republike Srpske kamatama "briše bolnice" u narednih pet godina.
Grad Banjaluka: kamata 7.90%— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) March 29, 2026
Vlada Republike Srpske: kamata 6.25%
Ako je 6.25% veće od 7.9%, predlažem da ukinemo digitron i uvedemo „banjalučku matematiku“. 🙂
Ovo nije kredit - ovo je nova naučna disciplina. pic.twitter.com/Cpw0PioU8w
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
6 h5
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
7 h3
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu