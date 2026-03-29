Amidžić Kresojeviću: Ukinimo digitron i uvedimo banjalučku matematiku

ATV

29.03.2026

15:44

Срђан Амиџић
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ukazao je na to da je kamatna stopa po kojoj se zadužila Vlada Republike Srpske na Londonskoj berzi 6,25 odsto, a da je kreditno zaduženje grada Banjaluka sa kamatom od 7,90 odsto.

"Ako je 6,25 odsto veće od 7,9 odsto, predlažem da ukinemo digitron i uvedemo `banjalučku matematiku`. Ovo nije kredit - ovo je nova naučna disciplina", napisao je Amidžić na društvenoj mreži "Iks".

Amidžić je objavio i odluku o kreditnom zaduženju grada Banjaluke za finansiranje kapitalnih investicija u iznosu od 10 miliona KM prema kojoj kamatna stopa treba da je fiksna i ne viša od 7,9 odsto.

On je svojom objavom odgovorio na tvrdnje ekonomiste i člana Pokreta Sigurna Srpska Bojana Kresojevića da Vlada Republike Srpske kamatama "briše bolnice" u narednih pet godina.

Srđan Amidžić

Bojan Kresojević

