Pecakov uručio priznanje Jaćimoviću: Jačanje saradnje BiH i Sjeverne Makedonije

Gradonačelnik Ohrida Kiril Pecakov uručio je priznanje ambasadoru BiH u Sjevernoj Makedoniji Draganu Jaćimoviću, doajenu diplomatskog kora, za izuzetan doprinos unapređenju saradnje između Ambasade BiH i Opštine Ohrid.
Kako je istaknuto, posebno se cijeni angažman ambasadora na jačanju odnosa u oblasti kulture, sporta, ekonomije i turizma.
Tokom sastanka naglašena je i njegova ključna uloga u otvaranju Počasnog konzulata BiH u Ohridu, što predstavlja značajan korak ka dodatnom učvršćivanju bilateralnih odnosa dvije zemlje.
U prijateljskoj atmosferi sagovornici su razgovarali o novim mogućnostima saradnje, s posebnim akcentom na razvoj turizma.
