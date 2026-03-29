Tužila poslodavca jer je neko ugasio svjetlo u hodniku, dobila 14.000 evra

29.03.2026

13:21

Тужила послодавца јер је неко угасио свјетло у ходнику, добила 14.000 евра
Neobičan slučaj završio je ovih dana na sudu koji je nepravosnažno odlučio da poslodavac radnici mora platiti odštetu od skoro 14.000 evra.

"Hodala sam po stepenicama kad je neko od kolega koji su prije ranije otišli u prizemlje ugasio stepenišno osvjetljenje. U mraku sam pala na stepenicama i povrijedila desni gležanj, pa sam morala na operaciju", ispričala je radnica zagrebačkog Kraša.

Radnica je stradala tokom noćnog rada u trećoj smjeni oko 2 sata ujutru.

"Kretala se po unutrašnjem stepeništu u objektu fabrike, a nakon što je iskoristila pauzu za obrok, krećući se prema radnom mjestu u proizvodni pogon u prizemlju. Tada je neko od radnika u prizemlju ugasio stepenišno osvjetljenje, radnica je pala i povredila desnu nogu", navedeno je u prijavi povrede na radu.

Sudsko-medicinski vještak u nalazu je naveo kako je radnica "u štetnom događaju zadobila prelom gležanjskog vrha desne lisne kosti, tzv. spoljašnjeg maleola".

"Nakon pada, pregledana je u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestara milosrdnica, gdje joj je klinički i radiološki utvrđena navedena povreda. Podvrgnuta je hirurškom zahvatu te je nakon tri dana bolničkog liječenja puštena kući", ističe vještak.

Sudija je radnici dosudila oko 11.500 evra odštete i oko 2200 evra parničnih troškova. Iznos bi trebalo da pokrije osiguravajuća kompanija kod koje je firma osigurana.

(Telegraf/SlobodnaDalmacija)

