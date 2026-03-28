Prikolica kamiona se prevrnula od silovitog udara vjetra

Olujni vjetar prevrnuo je kamion na putu u Hrvatskoj.

Prema informacijama iz policije, do nesreće je došlo kada je vjetar zahvatio vozilo i destabilizovao prikolicu.

Nema informacija o povrijeđenim osobama, a na vozilu i prikolici nastala je materijalna šteta.

Na raskrsnici kod Orehovice usljed snažnog bočnog udara vjetra prevrnula se prikolica jednog kamiona, piše eMeđimurje.hr.

Na teren je izašla policija koja je obavila uviđaj i regulisala saobraćaj na tom dijelu puta, a zbog nesreće se vozilo otežano.

Nadležne službe apelovale su na vozače da u ovakvim vremenskim uslovima smanje brzinu i prilagode vožnju kako bi izbjegli slične situacije.