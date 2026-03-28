Američki nosač aviona uplovio u luku blizu BiH

Autor:

ATV

28.03.2026

10:58

Komentari: 0

0
Foto: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

Američki nosač aviona USS Džerald R. Ford, najveći sagrađeni ratni brod, uplovio je u Split radi planirane posjete i održavanja, objavila je američka Ambasada u Hrvatskoj u subotu.

“Tokom svoje posjete, USS DžERALD R. FORD će ugostiti lokalne zvaničnike i ključne lidere kako bi se potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske”, ističe Ambasada, koja je odnose između dvije zemlje opisala kao bliske, a Hrvatsku “cijenjenom saveznicom iz NATO i prijateljicom”.

novac evri

Svijet

Da li je 3.000 evra dovoljno za život u Njemačkoj?

Jedinice američke mornarice često posjećuju Hrvatsku radi popravke i zajedničkih vježbi, dodaje Ambasada.

“Posjeta omogućava posadi važnu priliku da uživa u bogatoj kulturi i prirodnim ljepotama Hrvatske, a Sjedinjenim Državama dodatnu priliku za komunikaciju s ključnim saveznikom i jačanje američko-hrvatskog odnosa, ukorijenjenog u zajedničkim vrijednostima i bezbjednosnim interesima”, naglasili su iz američke Ambasade.

Nosač aviona je posljednji put bio u Splitu u oktobru 2025, a prvi put u junu 2023.

Ovaj put novinarima neće biti organizovana posjeta brodu.

zemljotres potres

Srbija

Zemljotres u Srbiji, objavljeni detalji

Brod je zajedno sa svojih 4.500 članova posade i borbenih pilota bio u Sredozemnom moru 24. oktobra kada je ministar odbrane Pit Hegset naredio njegovo ubrzano premještanje do Kariba kako bi pomogao u kampanji pritiska američkog predsjednika Donalda Trampa na Nikolasa Madura, predsjednika Venecuele prije nego što je zarobljen.

Nosač aviona je potom preusmjeren na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Mornarima je trebalo više od 30 sati da ugase požar koji je 12. marta izbio u praonici veša, koji nije bio povezan s vojnom akcijom.

Preko 600 članova posade je ostalo bez svojih kreveta te su morali spavati na podovima i stolovima, kazali su zvaničnici.

​USS Džerald R. Ford (CVN 78) najveći je sagrađeni ratni brod. Dugačak je više od 330, a visok 76 metara​ i ima 25 paluba. Gradnja je koštala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj. Može nositi 75 aviona. ​Uz vazduhoplovno osoblje posadu​ čini 4.500 članova posade.

Поплаве у Приједору

Gradovi i opštine

Pogledajte situaciju u Prijedoru: Zaplavljene stotine objekata

Brod nosi najnaprednije američke palubne lovce, F-35C Lajtning 2 i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advansd Hokaj, mornaričke lovce za protivelektroničku borbu EA-18G Grovler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.

Ime je dobio po 38. američkom predsjedniku Džeraldu Rudolfu Fordu, a matična luka mu je u Norfolku u Virdžiniji.

Više iz rubrike

Трагедија у комшилуку: Пожар однио два живота

Region

Tragedija u komšiluku: Požar odnio dva života

2 h

0
Смрскан аутомобил у Загребу

Region

U Zagrebu pojava kakva se očekuje jednom u 100 godina

3 h

0
Мушкарац (39) погинуо у тешкој несрећи: Аутомобилом слетио са пута

Region

Muškarac (39) poginuo u teškoj nesreći: Automobilom sletio sa puta

14 h

0
снијег

Region

Porodica sa malim djetetom satima bila zaglavljena u snijegu

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

12

02

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

11

58

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

11

57

Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

11

54

Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

