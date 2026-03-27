Muškarac (39) poginuo u teškoj nesreći: Automobilom sletio sa puta

Muškarac čiji su incijali Ž.M. /39/ poginuo je večeras u saobraćajnoj nesreći u podgoričkom naselju Lužnice, na putu ka Danilovgradu, rečeno je Srni u Upravi policije Crne Gore.

Prema prvim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila u 18.03 časova kada je automobil u kojem se nalazio Ž.M. sletio s puta iz za sada neutvrđenih razloga.

Uviđaj je u toku, a više informacija biće poznato nakon istrage.